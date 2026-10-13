港鐵：藍田站附近路軌旁火警已處理 觀塘綫列車服務逐步復常(更新)

【18:38更新】港鐵指於藍田站附近路軌旁的火警已經處理，觀塘綫列車服務逐步回復正常。
【18:29更新】消防及港鐵人員已撲滅火種，並正進行安全檢查工作。
港鐵今日（13日）傍晚近6時表示，由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務，藍田站正關閉。藍田站內發出警報聲，有廣播指「由於發生嚴重事故，本站將會關閉，乘客必須立即離開」，消防進入現場。
港鐵安排免費接駁巴士來往觀塘、藍田及油塘站，乘客請為行程預留充裕時間，並考慮使用港鐵其他綫路或其他交通工具。
因應港鐵觀塘綫觀塘至調景嶺站列車服務暫停，九巴現正調動資源，加強下列路線服務︰
98 [牛頭角站 - 將軍澳工業邨（循環線）]
98A [牛頭角站 - 坑口（北）（將軍澳醫院）（循環線）]
296A [牛頭角站 - 尚德（循環線）]
600 [中環林士街 - 安達臣]
601 [金鐘站 - 寶達]
619 [港澳碼頭 - 順利]
因應港鐵藍田站突發事故，城巴已即時加密以下路線班次，以疏導受影響乘客。
下列路線現正加強服務：
- E22A（將軍澳(康盛花園) - 航天城）
- 619X（中環(港澳碼頭）️-順利）
- 798（調景嶺站 - 火炭(駿洋邨)）