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出版：2026-Oct-13 17:58
更新：2026-Oct-13 18:38

港鐵：藍田站附近路軌旁火警已處理 觀塘綫列車服務逐步復常(更新)

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港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(HOYTV畫面)

港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(HOYTV畫面)

【18:38更新】港鐵指於藍田站附近路軌旁的火警已經處理，觀塘綫列車服務逐步回復正常。

【18:29更新】消防及港鐵人員已撲滅火種，並正進行安全檢查工作。

港鐵今日（13日）傍晚近6時表示，由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務，藍田站正關閉。藍田站內發出警報聲，有廣播指「由於發生嚴重事故，本站將會關閉，乘客必須立即離開」，消防進入現場。

港鐵安排免費接駁巴士來往觀塘、藍田及油塘站，乘客請為行程預留充裕時間，並考慮使用港鐵其他綫路或其他交通工具。

  • 因應港鐵觀塘綫觀塘至調景嶺站列車服務暫停，九巴現正調動資源，加強下列路線服務︰

98 [牛頭角站 - 將軍澳工業邨（循環線）]

98A [牛頭角站 - 坑口（北）（將軍澳醫院）（循環線）]

296A [牛頭角站 - 尚德（循環線）]

600 [中環林士街 - 安達臣]

601 [金鐘站 - 寶達]

619 [港澳碼頭 - 順利]

  • 因應港鐵藍田站突發事故，城巴已即時加密以下路線班次，以疏導受影響乘客。

下列路線現正加強服務：

- E22A（將軍澳(康盛花園) - 航天城）

- ⁠619X（中環(港澳碼頭）️-順利）

- 798（調景嶺站 - 火炭(駿洋邨)）

港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(HOYTV畫面) 港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(Threads) 港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(Threads) 港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(Threads) 港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(讀者提供) 港鐵表示由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘綫服務需要作出調整，觀塘站來往黃埔站4分鐘一班車，觀塘站來往調景嶺站暫停服務。(讀者提供)
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