女會計5年內改支票偷公司1003萬　判囚6年兼刑事破產

一名女會計5年內先後改動公司共171張支票的銀碼，盜竊公司資產約1003萬元，今日(13日)於高等法院被判囚6年。暫委法官蔡一鳴判刑時，指被告持續犯案約5年，身為公司內唯一有權限登入會計系統的員工，濫用了僱主信任。由於被告在賭博中損失所有盜竊款項，有鑑於被告無力賠償，官另頒下刑事破產令。
被告劉淑惠(38歲)，承認一項盜竊罪，指她於2019年8月21日至2024年5月30日期間偷竊盈域網路有限公司共約1,003萬元。案情指，盈域網路是一間資訊科技顧問公司，被告2005年起在涉案公尺任職會計文員。被告受到公司女負責人信任，在整間公司內只有被告這名員工具有權限登入公司會計系統及網上銀行戶口，當公司須支付各項支出時，被告負責準備支票及交予女負責人簽署。
基於對被告的信任，負責人並未有在簽署支票後核對數額。直到2024年6月10日，負責人的丈夫嘗試登入戶口時發現無法登入。在負責人質問下，被告終承認多次在負責人簽署支票後，添加支票銀碼的數字及修改金額，藉此盜取公司戶口資產，涉款1,003萬元及171張支票。案件最終報警處理，被告警誡下承認犯案，有關款項已賭錢輸光。
蔡官判刑時，指本案涉及違反誠信，濫用了僱主對她的信任，而犯案時間持續5年，亦是有預謀及精心計劃，非單一事件，屬加刑因素，除了坦白認罪外，並無其他減刑因素，終判囚6年。另外，由於被告已把犯罪得益輸清光，難以賠償有關款項，蔡官另頒下刑事破產令。
案件編號：HCCC219/2026