女會計5年內改支票偷公司1003萬　判囚6年兼刑事破產

一名女會計5年內先後改動公司共171張支票的銀碼，盜竊公司資產約1003萬元，今日(13日)於高等法院被判囚6年。暫委法官蔡一鳴判刑時，指被告持續犯案約5年，身為公司內唯一有權限登入會計系統的員工，濫用了僱主信任。由於被告在賭博中損失所有盜竊款項，有鑑於被告無力賠償，官另頒下刑事破產令。

被告劉淑惠(38歲)，承認一項盜竊罪，指她於2019年8月21日至2024年5月30日期間偷竊盈域網路有限公司共約1,003萬元。案情指，盈域網路是一間資訊科技顧問公司，被告2005年起在涉案公尺任職會計文員。被告受到公司女負責人信任，在整間公司內只有被告這名員工具有權限登入公司會計系統及網上銀行戶口，當公司須支付各項支出時，被告負責準備支票及交予女負責人簽署。