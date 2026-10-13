騙案｜賣租樓廣告呃「港漂」生及「高才通」專才　警拘5人騙款104萬

將軍澳警區上月接獲一名港漂學生報案，指早前透過內地社交平台尋找香港租盤，期間接觸一間聲稱「公寓管理公司」。其後受害人在香港與兩名「地產經紀」視察物業，並於網上簽署租約及透過銀行轉賬方式交按金，但受害人付款後騙徒隨即失聯，因而報案求助。

警方經深入調查後，成功搗破一個運作約2個月、專門騙取房屋租金的詐騙集團，發現該集團另外牽涉8宗同類型租金詐騙案件，騙款總額約104萬港元，受害人主要是將會或者已來港升學的「港漂」學生，以及透過「高才通」計劃來港就業的專才。集團成員首先在內地社交平台開設帳戶，刊登虛假「香港住宅租盤廣告」。當受害人表達租樓意向之後，成員會假扮地產經紀安排與受害人「實地睇樓」。為提升騙局的可信性、降低受害人戒心，他們更會安排持牌地產代理陪同，營造正規租務的假象。