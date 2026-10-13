騙案｜賣租樓廣告呃「港漂」生及「高才通」專才　警拘5人騙款104萬

將軍澳警區上月接獲一名港漂學生報案，指早前透過內地社交平台尋找香港租盤，期間接觸一間聲稱「公寓管理公司」。其後受害人在香港與兩名「地產經紀」視察物業，並於網上簽署租約及透過銀行轉賬方式交按金，但受害人付款後騙徒隨即失聯，因而報案求助。
警方經深入調查後，成功搗破一個運作約2個月、專門騙取房屋租金的詐騙集團，發現該集團另外牽涉8宗同類型租金詐騙案件，騙款總額約104萬港元，受害人主要是將會或者已來港升學的「港漂」學生，以及透過「高才通」計劃來港就業的專才。集團成員首先在內地社交平台開設帳戶，刊登虛假「香港住宅租盤廣告」。當受害人表達租樓意向之後，成員會假扮地產經紀安排與受害人「實地睇樓」。為提升騙局的可信性、降低受害人戒心，他們更會安排持牌地產代理陪同，營造正規租務的假象。
有受害人過數前未親身睇樓
其後，受害人會被引領至集團位於葵青區的簡陋辦公室，利用受害人不熟悉香港租務程序的弱點，引導受害人簽署偽造租約，並指示受害人將為期3個月至1年不等的租金及按金，轉賬至指定個人銀行戶口，當受害人完成轉賬後便會立即失聯。警方調查亦發現，有部分受害人其實從未親身來港視察物業，只是收到騙徒所發送的樓盤短片，就直接於網上簽租約及按指示過數。
被捕人最細17歲
經深入調查及情報分析，警方成功鎖定涉案集團成員身份，並於昨日(12日)以「串謀詐騙」拘捕3男2女，他們年齡介乎17至45歲，分別報稱為地產代理、廚房員工、裝修工人及無業，當中包括集團主腦。目前其中3人正被警方扣留調查，另外2人已獲准保釋候查。警方亦搜查集團位於葵涌區的辦公室，檢取偽造租約文件、一部影印機及電子器材。