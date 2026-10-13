無綫、香港電視娛樂、開電視獲准續牌12年　須製英語節目說好香港故事

申請續期的包括免費電視ViuTV的持牌機構香港電視娛樂、無綫集團及有線寬頻開電視。政府指，通訊事務管理局已全面考慮持牌機構的表現及建議、公眾意見及廣播業的最新發展。行政長官會同行政會議同意3間持牌機構的免費電視牌照再續期12年，接納續期後首6年的投資承諾，並支持落實多項放寬措施和加強規定。

本港3間免費電視台獲行政長官會同行政會議批准免費電視牌照續期申請，為期12年。政府同時公布多項放寬措施及加強規定，包括減少指定播放節目時數、要求製作英語節目說好香港故事等，3間電視台首6年承諾分別會投資9.5億至62.3億元不等。

新增的加強規定，包括把國民教育節目從「時事」類別分拆成新類別，並把每周規定播放時數從半小時增至1小時，又在「其他」類別增設每周一小時的「英語製作」節目播放要求，以說好香港故事。當局又提高3間免費電視台每周本地製作的節目時數一成，以及要求字幕的字體須清晰易讀等。

減少兒童青少年節目播放時數

至於放寬措施，包括粵語綜合頻道可播放普通話節目的時間，由每日總廣播時數一成增至兩成、允許在英語綜合頻道在遵照特定條件下，以節目原聲道直播體育賽事、大型活動及盛事活動，包括粵語，以及合併「兒童」及「年青人」為單一節目類別並減少其播放時數等。

3間免費電視台已向政府承諾續期首6年的投資額，包括香港電視娛樂22.98億元、無綫62.3億元及有線寬頻開電視9.5億元。商務及經濟發展局發言人稱，國家「十五五」規劃和香港首個五年規劃提出增加主流媒體國際傳播能力，認為通訊局建議的放寬措施及加強規定，可在應對不斷演變的廣播環境和符合公眾期望之間取得適當平衡。通訊局亦已落實一系列措施，精簡行政安排及處理投訴程序，減輕持牌機構合規成本。