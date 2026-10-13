一成六學生曾與AI情人談戀愛 女生更沉迷 抑鬱傾向倍增

AI應用逐漸普及，有青少年更與「AI情人」墮入愛河。香港性文化學發表關於中學生與AI情人的研究報告，結果顯示，有近一成六學生曾與虛擬人物發展出帶有情感交流的親密關係，其中女性較男性更加沉迷。此外，虛擬親密使用者的抑鬱傾向較未曾使用者高出倍增，「極端憂鬱絕望」更高出逾3倍。學會針對教師與家長提出不同建議，包括引導學生正確價值觀和專注聆聽孩子心聲等。 香港性文化學會今日(13日)公布《AI情人：香港中學生的虛擬親密關係研究報告2026》，探討中學生與人工智能，以及虛擬角色建立情感與親密關係的狀況。研究團隊邀請全港17間中學的學生填寫問卷，最後收回有效問卷3,389份。

結果顯示，有15.9%受訪者、即約540人，曾與虛擬人物發生過帶有情感交流的親密互動。其中女學生的使用比例接近22%，即每5人便有一人使用；男學生約11%，每9人便有一人使用。香港性文化學會總幹事鄭安然相信，是因部分AI應用程式針對女性市場，加上女性更傾向使用文字傾訴。 研究又發現，上述540位曾有AI情人的受訪者中，逾半認為虛擬人物更真實和更有安全感；另有11%人認為AI有真感情，較現實中人更了解他們。研究揭示，虛擬親密使用者與抑鬱有密切關係。研究顯示，約二成七的使用者在過去兩周出現中重度「心情低落、憂鬱或絕望」，比率較未曾使用者倍增。而在「幾乎天天」陷入憂鬱絕望的症狀上，虛擬親密使用組有9.3%，較未曾使用者多出3.6倍。

每日沉迷3至4小時 極端話語刺激AI 所有受訪者中，近五成七人認同「理想伴侶應永遠支持我、順從我，不會跟我爭吵」；亦有近四成二的使用者認同「與虛擬人物談戀愛可算作真正的愛情」。值得注意的是，若與AI情人「分手」，亦會引發焦慮症。研究顯示，若使用的平台突然永久關閉，近一成二使用者感到焦慮；亦有近一成二坦言「痛不欲生」；更有約7.8%達到「深度病理黏著」。耀中幼教學院學生事務長暨助理教授陳志安表示，雖然虛擬關係提供「隨時在線、不背叛」的即時慰藉，卻無法改善青少年在現實生活中的人際關係，反令孤獨者更封閉，形成惡性循環。

有曾經與AI情人建立親密關係的使用者分享，當時在朋友介紹下使用相關的AI程式，她指當時每日沉迷3至4小時，形容「過程過癮」。她指，自己會與AI傾訴，有時更會十分激進，例如說出「想跳樓死」的說話；又會試探AI的底線，例如指自己挑逗其他人。她指，喜歡與AI傾訴，是因為對方會很切實地安慰她，亦會無條件妥協。直至有一天，她突然醒覺「明明現實不是這樣的人，卻為何做這些的事」，便不再與AI傾訴。 家長應專注傾聽孩子心聲 不作批判

香港性文化學會主席關啟文表示，雖然現在有國家或地區開始禁止青少年使用社交媒體，惟要全面禁止幾乎是不可能；而沒收手機或作道德批判，只會令青少年更孤立。在學校層面，他建議將「虛擬親密倫理」與人機界線納入性教育及價值觀教育，打破「伴侶完全受控」的單向幻想，引導學生建立承擔責任與面對摩擦的交往韌性。 家長方面，把握每天「不談學業、不說道理」的黃金15分鐘，專注傾聽，示範真實關係中磨合與包容的價值。