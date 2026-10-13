猴痘｜39歲男屢訪「胡同」後感染　衞生防護中心籲暫時停業

本港再多一宗猴痘確診個案，一名39歲男子潛伏期內多次到訪旺角同志桑拿「胡同」，並在處所內與其他陌生男子有多次高風險性接觸，至周一右腳、面部、背部及臀部先後出現紅疹，經化驗後證實他猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定。
夥警方到「胡同」實地調查
衞生防護中心指，已聯同警方到訪「胡同」實地調查，並為員工提供健康教育，所有員工至今均無出現病徵。由於中心未能排除該處所的傳播風險，為審慎起見，中心建議「胡同」即日起暫時停業，又呼籲上月14日或之後曾到訪的人士，特別是在處所曾與陌生人有性接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線，以便中心提供健康評估及建議。
男男性接觸者群體存多條傳播鏈
衞生防護中心指，近期本港猴痘個案大幅上升，現正多管齊下採取針對性防控措施，堵截傳播鏈，同時呼籲有高風險性接觸人士提高警覺，做好個人防護措施，包括盡快接種猴痘疫苗和避免高風險的性接觸，以減低感染風險，以及強烈呼籲保留性伴侶聯絡方法，以便需要時進行接觸者追蹤。
本港今年累計錄得31宗猴痘確診個案，當中8月至今有22宗新個案，佔今年個案總數七成。流行病學調查顯示，該22宗個案所有患者均報稱潛伏期內曾進行高風險性行為，包括與陌生男士或多名伴侶發生性行為、進行性行為時沒有佩戴安全套，大部分病人都未曾接種猴痘疫苗。中心的公共衞生化驗服務處分析發現，部分個案的基因序列相同，相信他們可能有共同感染源頭，且在男男性接觸者群體中存在多條傳播鏈。