猴痘｜39歲男屢訪「胡同」後感染　衞生防護中心籲暫時停業

本港再多一宗猴痘確診個案，一名39歲男子潛伏期內多次到訪旺角同志桑拿「胡同」，並在處所內與其他陌生男子有多次高風險性接觸，至周一右腳、面部、背部及臀部先後出現紅疹，經化驗後證實他猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定。

夥警方到「胡同」實地調查

衞生防護中心指，已聯同警方到訪「胡同」實地調查，並為員工提供健康教育，所有員工至今均無出現病徵。由於中心未能排除該處所的傳播風險，為審慎起見，中心建議「胡同」即日起暫時停業，又呼籲上月14日或之後曾到訪的人士，特別是在處所曾與陌生人有性接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線，以便中心提供健康評估及建議。