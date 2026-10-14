39歲男確診猴痘 曾多次到訪胡同 防護中心倡即日起暫時關閉

根據病人提供的資料，他於潛伏期內多次到訪旺角上海街一所名為「胡同」的處所，並在處所內與其他陌生男子有多次高風險性接觸。衛生防護中心中心已聯同警方到訪有關處所進行實地調查。另外，中心已為員工提供健康教育，所有員工至今均無出現病徵。

由於中心未能排除該處所的傳播風險，為審慎起見，建議「胡同」由即日起暫時關閉。當局呼籲曾於9月14日或之後到訪該處所，特別是曾與陌生人有性接觸的人士，盡快致電猴痘熱線接受健康評估及安排檢測。

中心指，自2022年起至今，本港共錄得115宗猴痘個案，當中24宗為輸入個案。截至昨日，今年累計錄得31宗個案，當中24宗本地個案。由8月至今，有22宗新增個案，佔今年個案總數的七成。中心的公共衛生化驗服務處已就病毒進行基因分析，結果發現部分個案的基因序列相同，相信他們可能有共同感染源頭，且在男男性接觸者群體中存在多條傳播鏈。當局呼籲有高風險性接觸人士盡快接種疫苗及避免高風險性行為。