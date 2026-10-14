目擊鄺球襲擊蔡 粗言辱罵形容「生仔機器」 譚方駿︰經鄺港智識蔡天鳳 鄺失蹤後與蔡日久生情

蔡天鳳

28歲模特兒蔡天鳳遭殺害及碎屍案，蔡天鳳丈夫譚方駿於高等法院作供，透露2013年底經鄺港智認識蔡，二人其後發展感情，以及蔡與前夫鄺港智一家之間的關係。譚供稱，蔡天鳳一直向譚家營造鄺家經濟狀況不俗、毋須依賴他人的形象，為免與鄺所生的子女「被比下去」；至2022年加多利山單位發生爭執後，他才得悉部分情況與一直以來的印象不同。又指譚父對蔡天鳳非常慷慨，除給予每月20萬至30萬元生活費，亦曾給予她七千、八千萬用作投資，但譚不知蔡如何運用資金。

譚方駿昨接受控方盤問時指，他與鄺港智是同學，於2013年底至2014年初透過鄺認識蔡天鳳。譚確認首次見蔡天鳳「據我所知，當時已經結咗婚」。 至2015年，他得悉鄺港智突然失去聯絡，其後一直未有再見鄺，至2022年才再次碰面。譚稱，當時曾問蔡發生何事，蔡回應稱「人安全嘅，但唔知佢喺邊度」。之後，譚經常陪伴蔡，亦一同照顧鄺蔡二人所生子女，「久而久之就發生咗感情」，並於2015年12月8日正式交往。 譚供稱，蔡於2016年初搬入曼克頓山與譚家同住，二人女兒則於2016年9月出生。至於蔡搬入曼克頓山後，她與鄺港智所生的兩名子女則由家傭照顧，居於海逸豪園，其後再搬往維港‧星岸及加多利山單位。相關住所是租用還是購入，以及由誰支付開支，他均表示不清楚。

指譚父對蔡慷慨 譚方駿確認，其父母擁有的「譚仔雲南米線」被日本公司收購後，家庭變得「非常富裕」。他又指，兩人2016年舉行婚宴時尚未正式註冊結婚，因蔡當時正辦理與鄺港智的離婚手續。而譚父一直對蔡十分慷慨，除曼克頓山單位登記在蔡名下外，每月向兩人提供約20萬至30萬元生活費，並曾給予蔡約7,000萬至8,000萬元作投資用途。至於蔡如何運用該筆款項，譚指「唔係樣樣我都會知道」，但知道蔡買下加多利山單位。 營造鄺家經濟環境錯覺 疑不想長子女被比下去

譚方駿指，他曾在加多利山會所的業主名單發現單位業主是鄺球，但當時亦未有特別追問蔡。他稱自己過往一直知道蔡有物業投資，但不清楚具體項目。譚又指，蔡一直向譚家描述鄺家經濟狀況不錯，令他們產生「鄺家毋須依靠別人」的印象。他稱，蔡當時帶着與前夫所生的兩名子女，而譚家經濟條件較佳，蔡不希望四名子女相處時出現落差，令兩名長子女被比下去。 庭上亦提及2022年6、7月於加多利山單位發生的一次爭執。譚憶述，當時蔡天鳳因女兒發燒到單位探望，期間與鄺母李瑞香就照顧問題爭論，蔡情緒愈見激動；其間鄺球突然衝向蔡天鳳，並兩度試圖施襲，鄺球同時以粗言辱罵蔡，並指「你係啲乜嘢嚟啫，你係生仔機器嚟咋」。譚形容當時場面混亂，鄺球第二度企圖施襲時，他上前分隔二人，而鄺港傑亦有協助拉開鄺球。

2022年衝突後蔡首透露購入加多利山單位 離開單位後，蔡天鳳向他說：「真係要盡快離開呢家人，佢哋愈嚟愈恐怖，唔識感恩。」並首次向譚透露加多利山單位實際上由她購入。譚又指，直至後來發生爭執後，他才逐漸明白部分事情與現實不符，又稱從自己所見「佢哋冇實質擁有過任何嘅樓、冇出過錢俾屋企嘅嘢」。