海洋公園相伴港人半世紀 兩項新保育設施明年開幕

海洋公園明年1月迎來開幕50周年。園方昨宣布由今年底開始推出一連串慶祝活動，包括將「北極之旅」展館改建成「海洋公園哺乳類動物保育中心」，並首次展出2023年在西貢擱淺的雌性布氏鯨全副骨骼。此外，園方亦將興建新的大熊貓展館，更會分階段與50個本地IP合作，推出港漫《風雲》主題活動，水上樂園亦有不同節目。
1977年1月開幕的海洋公園，50周年慶祝活動以「延續動人未來」為主題。園方稱，重點活動之一是明年將有兩大全新展館開放，包括由「北極之旅」改建的「海洋公園哺乳類動物保育中心」，預計明年1月開幕，當中將展出2023年7月在西貢海域出沒19天，其後擱淺離世、身長超過8米的布氏鯨複合群中艾氏鯨全副骨骼標本。
另一新場地是全新的大熊貓展館，園方稱會全方位照顧6隻大熊貓不同年齡和成長階段的需要，故會重新規劃設施，包括設高空觀察台方便團隊監察大熊貓狀況。訪客參觀期間亦有機會看到醫療護理團隊日常工作，預計明年第三季啟用。
徵集市民舊照片
海洋公園亦分階段與50個本地原創IP合作，首階段預計於12月推出包括「麥兜」、「DinDong」等本地經典IP；第二階段則預計於明年中展開，結合「老夫子」及「13點」，還有公眾熟悉的不同政府部門吉祥物。此外，更會舉辦港漫《風雲》主題活動。
園方將舉辦巡迴路演傳播保育資訊與慶典氣氛，啟動「自然動人回憶賞」徵集市民舊照片、文字與錄音等珍貴回憶，作為宣傳短片藍本。水上樂園亦有新搞作，包括今年11月推出「水上音樂狂熱季」，設Mini Concert、偶像見面會等。喜愛靜態者則可參加威威村莊觀星露營；12月大樹灣更設新極速賽道、恆溫設施、激光槍挑戰等活動，參與遊客毋須更換泳衣，亦可暢玩。
龐建貽感謝特區政府支持
海洋公園董事局主席龐建貽昨致辭時感謝特區政府一直支持，並表示公園將配合政府未來五年規劃，進一步深化作為保育及教育樞紐的角色。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，海洋公園是陪伴港人成長的「老朋友」，肯定園方在保育方面取得的成果。