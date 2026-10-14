海洋公園相伴港人半世紀 兩項新保育設施明年開幕

海洋公園明年1月迎來開幕50周年。園方昨宣布由今年底開始推出一連串慶祝活動，包括將「北極之旅」展館改建成「海洋公園哺乳類動物保育中心」，並首次展出2023年在西貢擱淺的雌性布氏鯨全副骨骼。此外，園方亦將興建新的大熊貓展館，更會分階段與50個本地IP合作，推出港漫《風雲》主題活動，水上樂園亦有不同節目。

1977年1月開幕的海洋公園，50周年慶祝活動以「延續動人未來」為主題。園方稱，重點活動之一是明年將有兩大全新展館開放，包括由「北極之旅」改建的「海洋公園哺乳類動物保育中心」，預計明年1月開幕，當中將展出2023年7月在西貢海域出沒19天，其後擱淺離世、身長超過8米的布氏鯨複合群中艾氏鯨全副骨骼標本。

另一新場地是全新的大熊貓展館，園方稱會全方位照顧6隻大熊貓不同年齡和成長階段的需要，故會重新規劃設施，包括設高空觀察台方便團隊監察大熊貓狀況。訪客參觀期間亦有機會看到醫療護理團隊日常工作，預計明年第三季啟用。