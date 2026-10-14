九龍新界多區電壓驟降 近180宗困𨋢 最長被困逾1小時

中電一組供電線路昨下午1時09分錄得短暫電壓驟降，九龍及新界多區受影響，引發多宗困𨋢或火警鐘鳴響事故。消防處指，事發後約兩小時共接獲179宗有人被困升降機及40宗火警鐘鳴響事故報告，因個案眾多，最長一宗困𨋢處理時間超過1小時，期間有4名長者受傷，主要涉及身體不適、氣促等。

消防處下午1時10分起接獲多宗有人困𨋢或火警鐘鳴響的報告，當中首10分鐘已分別有55及22宗，主要涉及油尖旺區。由於接獲大量報案，消防下午2時10分啟動處長指揮室，調派額外資源處理事故。