九龍新界多區電壓驟降 近180宗困𨋢 最長被困逾1小時

中電一組供電線路昨下午1時09分錄得短暫電壓驟降，九龍及新界多區受影響，引發多宗困𨋢或火警鐘鳴響事故。消防處指，事發後約兩小時共接獲179宗有人被困升降機及40宗火警鐘鳴響事故報告，因個案眾多，最長一宗困𨋢處理時間超過1小時，期間有4名長者受傷，主要涉及身體不適、氣促等。
消防處下午1時10分起接獲多宗有人困𨋢或火警鐘鳴響的報告，當中首10分鐘已分別有55及22宗，主要涉及油尖旺區。由於接獲大量報案，消防下午2時10分啟動處長指揮室，調派額外資源處理事故。
消防處署理副消防總長(機構策略)容偉明稱，因個案眾多要調派其他區域人手應對，故處理時間相對較長，困𨋢最長個案要1小時20分鐘處理，警鐘誤鳴則最長要49分鐘處理。截至下午3時，消防已分別處理179宗有人被困升降機及40宗火警鐘鳴響事故，期間有4名年齡介乎68至71歲的女子受傷，主要是感到不適、氣促或高血壓，3人要送院治療。
中電調查成因 就事件引不便致歉
中電發言人回覆查詢指，連接荔枝角至慈雲山的一組40萬伏特供電線路，昨下午1時09分錄得短暫電壓驟降，期間電力供應沒有中斷。由於受影響系統屬高壓線路，九龍及新界部分地區有機會受電壓驟降影響，電壓驟降期間部分用戶或會遇到燈光轉暗或閃爍情況，一些對電壓改變較敏感的電力裝置或會因啟動保護裝置而暫停運作。他表示，中電工程團隊正調查事故成因，並就事件引起不便致歉。醫管局多間公立醫院同受影響，部分機電設備要重置系統，其後已恢復正常，期間沒有人受傷，亦無病人治療受影響。