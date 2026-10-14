證監會嚴打IPO造假 兩集團涉3股 逾46億資產被凍結 勒令茶百道停牌 股價今年累跌逾36%

證監會加強打擊首次公開招股(IPO)不當行為。證監會昨宣布，對兩個涉嫌參與欺詐計劃的集團採取行動，它們意圖就首次公開招股的股份需求營造虛假或非真實的表象，兩個集團超過46億資產同時被凍結，涉事企業茶百道(2555)昨日上午9時起停牌。另據內地媒體報道，茶百道旗下十多間公司已註銷。截至昨晚茶百道暫未有回應。

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可疑集團被凍結逾43億元 歷來最高 證監會公告稱，就第一個可疑集團而言，證監會已向6家經紀行發出限制通知書，禁止它們處置或處理嘉實國際投資有限公司的持牌代表孫然及8家相關公司名下客戶帳戶內的資產，以43.79億元為限，是歷來最高限制金額。該集團涉嫌參與有關撥康視雲(2592)、茶百道的IPO欺詐計劃。撥康視雲已於今年9月10日起停牌。 茶百道昨開市宣布停牌。證監會高度關注事件，指在繼續進行調查期間，暫停茶百道股份交易。 至於第二個可疑集團，證監會向29家經紀行發出限制通知書，禁止它們處理或處置劉浩然等3個實體名下客戶帳戶內資產，以2.85億元為限。該集團涉嫌參與有關天聚地合(2479)新股欺詐計劃，天聚地合因未能刊發業績自去年4月1日起停牌。

證監會揭資金暗中回流 證監會指，有關可疑集團涉嫌參與欺詐計劃，當中部分首次公開招股所得款項可能已根據上市公司與該等集團之間未有披露的協議，被轉離有關公司，作所謂的金融產品投資之用。該等協議可能促使首次公開招股所得款項暗中回流至主要首次公開招股承配人或其關連人士。由於調查仍在進行中，證監會不會作進一步評論。

茶百道品牌信譽受損 或面臨除牌 茶百道於2024年4月在港交所掛牌，停牌前收報4.035元，市值近60億元，較上市時縮水近八成，當時有「加盟制茶飲第一股」之稱，而今年以來股價累挫超過36%。資料顯示，茶百道在香港設有門店。分析指，茶百道停牌發生在港股消費板塊情緒偏弱之際，茶百道當務之急應就事件說明，給市場一個交代，亦有市場人士認為其面臨除牌危機。 分析認為，品牌商譽與形象對消費品來說至關重要，事件對茶百道品牌信譽打擊極大，皆因一旦被貼上涉嫌IPO詐欺、操縱市場的標籤，會動搖消費者信心，各大優質商場也會加強審視，不利於線下門店續租與選址，以及加盟商加速退出和資金鏈凍結，將影響企業資金流。

打擊「雞棚」 維護投資者利益 證監會近期高調打擊IPO相關失當行為，今年首9個月已有65宗上市申請被暫停審理。市場認為，此舉旨在切斷「搭棚」欺詐鏈，嚴打利用未披露協議將上市資金「回水」以營造虛假需求的行為，而且主動以先停牌、後深查手法，能第一時間阻止問題企業繼續在二級市場「割韭菜」，保障散戶，最終倒逼中介機構加強盡責審查，全面提升新股合規成本與懲戒震懾力。