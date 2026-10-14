藍田站今早機房電線過熱冒煙　港鐵：嚴肅跟進及調查兩日事故(更新)

【13:15更新】運輸及物流局局長陳美寶表示，政府高度關注事件，要求港鐵在一個月內提交事故報告。陳美寶強調非常重視列車服務及乘客安全，昨晚親自要求港鐵營運總監徹查問題根源，並全面檢視相關設備和部件等、檢查維修程序、人手調配等。她建議港鐵多利用科技監察部件溫度，及早發現問題。 【13:05更新】港鐵表示，昨日下午5時半左右起火的絕緣膠在列車入站前的路軌波口。港鐵人員於昨晚已更換受損的設備，亦會為同類型設備進行全面檢查。處理事件期間，觀塘綫列車服務曾作出調整：觀塘站至黃埔站維持服務，觀塘站至調景嶺站的列車服務則暫停，列車服務於6時半左右陸續恢復正常。

今早上午約8時許，藍田站2號月台尾電機房則因懷疑有設備過熱冒煙，房內的滅火裝置隨即啟動。車站隨即啟動應變程序，並召喚消防、警方到場協助，期間觀塘綫列車不停藍田站，觀塘綫服務一直維持運作。藍田站於上午約10時前重新開放，觀塘綫列車服務亦陸續回復正常。 港鐵就兩宗事故影響列車服務向受阻乘客致歉，強調非常關注事件，會嚴格作出跟進調查，並會調查兩宗事故是否有關連，找出原因及改善，以及就兩宗事故向政府匯報並提交報告。

【09:58更新】港鐵指藍田站情況已處理好，觀塘綫列車服務陸續恢復正常。 【09:30更新】城巴表示，因應港鐵藍田站關閉，已即時加密以下路線班次，以疏導受影響乘客。下列路線現正加強服務：601 寶達邨來往金鐘(東)；⁠619順利邨來往中環(港澳碼頭) 九巴公布因應港鐵觀塘綫服務受阻，九巴現加強下列路線服務：600 [安達臣 ⇌ 中環（林士街）]、601 [寶達 ⇌ 金鐘站（東）]、619 [順利 ⇌ 中環（港澳碼頭）]、690 [康盛花園 ⇌ 中環（交易廣場）]、九巴亦會按需要調整途經鯉魚門道的巴士路線班次。



【09:05更新】港鐵表示，現時藍田站沒有列車服務，藍田站暫時關閉。港鐵免費接駁巴士現正行駛來往觀塘至油塘站，中途藍田站乘客可上下車。 港鐵於今日上午8時57分表示，由於藍田站月台有設備冒煙，為確保安全，現時觀塘綫列車不停藍田站。港鐵及消防人員正在現場處理。港鐵正安排免費接駁巴士，行駛觀塘至油塘站。請乘客為行程預留充裕時間。