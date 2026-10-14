消防處搗秀茂坪邨非法加油站　檢獲約900公升汽油拘司機

消防處周二（13日）聯同香港海關及警務處在觀塘秀茂坪邨採取聯合行動，搗破一個非法加油站。行動中檢獲約900公升汽油，並拘捕1人。
消防處指行動中檢獲的汽油，足夠為約20架私家車注滿油缸，行動亦檢獲一部加油機及一部電動泵，處方並檢取涉案貨車，在現場拘捕一名貨車司機，涉嫌違反《危險品條例》及《應課稅品條例》等相關條例，案件目前仍在調查當中。
嚴重威脅居民生命安全
消防處指合法加油站在設計上有嚴格要求，包括裝設專用消防裝置及設備、使用合規的電力裝置等，以減低火警風險。而涉案貨車完全沒有相關保障，車廂內除了有大量汽油，亦有電動泵等電力裝置運作，汽油蒸氣一旦遇上火花或靜電，瞬間就可以引致火警甚至爆炸，嚴重威脅屋邨居民的生命安全。
消防處指，為防止同類活動在屋邨出現，處方隨即聯同海關、警務處、房屋署、觀塘民政事務處、觀塘區防火委員會、當區區議員及屋邨管理公司召開緊急會議，向各方簡述案件詳情和近期非法燃油轉注活動的趨勢，並商討加強巡查區內屋邨停車場、識別可疑車輛、提高物管人員和居民對非法加油活動的警覺性。
消防處表示，處方會繼續聯同香港海關同警方嚴厲執法，呼籲市民切勿光顧非法加油站，如發現懷疑非法燃油活動，請即舉報。