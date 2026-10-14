巴士加價｜九巴申請加價16%　城巴申請17.7%　嶼巴申請9.8%(更新)

運輸及物流局向立法會提交的文件顯示，專營巴士在2024及25年平均每日錄得超過370萬乘客人次，較23年約367萬的平均每日乘客人次稍有增長，但仍未回復至疫情前水平。有關數字亦反映了專營巴士行業面對其他公共交通工具的競爭，而乘客出行習慣亦有結構性改變。經營環境預期將繼續面對挑戰，例如來自其他公共交通工具的競爭、持續上升的營運成本和工資成本等。營辦商為亦須持續作出長遠資本投資，例如引入新能源巴士和相關配套設施。

文件指出，鑑於今年中東地區發生戰事，車用柴油牌價在過去幾個月急升，構成重大財政壓力及營運困難。綜合4間營辦商的資料，今年3月採購燃料的價格較1月急升約75%至134%，令3月的燃油開支較1月上升約85%至132%。各專營權截至今年6月，稅後盈利的臨時估算都較去年同期大跌，其中九巴跌約55%、城巴跌約52%、龍運跌約31%，嶼巴跌約129%。

陳美寶：會做好把關

運輸及物流局局長陳美寶表示，政府非常重視巴士公司的可靠性和財務可持續性，亦關注和重視市民的負擔能力情況，政府必定會做好把關，審視一籃子因素，包括巴士公司營運情況、成本及收入預測、未來長遠的財務發展，及對於市民服務的影響。