尖沙咀兩中年婦人打交揮拳起腳踢 外籍男勸阻「Stop！」（有片）

社交平台Threads流傳一段長約2分鐘的影片。現場為尖沙咀碼頭近鐘樓的巴士站位置，一名維港觀光船的「拉客員」將一名中年婦壓在地上，並騎在其背上緊緊扯頭髮，其間連環揮拳。被打的中年婦人不停大叫「救命呀！救命呀！報警呀！」一名操英語的外國男子見狀連忙上前要求「拉客員」停手，「stop it! what are you doing?（停手！你在做甚麼？）」，「拉客員」未有回應，拉起中年婦後仍未放手，此時再有一名熱心男途人上前分開二人，「拉客員」立即伸腳踢向中年婦人背脊，二人被分開後，中年婦不甘捱打，不斷爆粗更衝向「拉客員」疑欲還擊，旁邊兩名男子只好叫她冷靜「enough！calm down！（夠了！冷靜！）」。

雙方氣氛雖一度有所緩和，「拉客員」在地上執起寫有「豪華觀光游艇」的廣告牌，中年婦再度衝上前還擊，「拉客員」亦立即叫在場的疑似同事幫忙。外國男子指住短髮女「No! What's your problem? go away（不！你有甚麼問題？走開！）」。多名途人圍觀，中年婦不斷尖叫，又向在場圍觀的市民稱「佢打我又打我個頭！我要驗傷呀！」，「拉客員」則表示：「你攞我啲嘢？你搶我啲嘢呀！」。最後有第3名男子一度開分二人，又向拍片人表示「唔使影啦！」不久後拍片人士亦回應「容乜易打死人，梗係影咗先啦！」片段至此結束。

警方表示同日晚上6時57分接報指，尖沙咀梳士巴利道近鐘樓有兩名女子發生爭執，警方到場調查，初步得悉兩人較早時有爭執，繼而動武。其中一名51歲姓歐陽的女子報稱被對方揮拳毆打，頭及手受傷，而59歲姓孫女子則背、手及手指受傷。警方接報到場調查，以涉嫌「公眾地方打交」拘捕二人，其後將她們送往廣華醫院治理，正調查事件原因，案件交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進。

不少網民看過影響後熱烈討論，有人指短髮女是維港觀光船的「拉客員」，而捱打的中年婦經常在天星碼頭外唱歌，但未有交代二人爭執的原因。有網民認為上前拉開二人的男子熱心勇為，「區區有MMA」、「得個鬼佬出嚟stop人哋香港人見到 都扮睇唔到」、「打頭分分鐘真係會死人」、「香港已經變成武術之都」、「何必郁手郁腳呢？和氣生財呀」。