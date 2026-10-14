俄羅斯鼠疫｜歐家榮稱對本港威脅風險低　審慎起見設防控措施

俄羅斯伊爾庫茨克州一間鼠疫病毒研究所的女研究員，早前死於「不明原因嚴重肺炎」。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，根據世衛評估，目前未發現相關的持續傳播，亦無人傳人的證據。綜合現時資料，暫時對香港的公共衛生威脅風險屬於低，不過由於死者的死因仍未確定，而俄羅斯方面亦無公布，事件仍存在不確定性，當局會繼續與世衛保持聯繫，密切監察事態發展。

歐家榮今早(14日)在港台節目表示，根據中心向世衛和俄羅斯衛生當局了解的情況，當地近期並無錄得鼠疫個案，當局為死者進行化驗後，無驗出具有高危險性的病原體，當地亦無發現其他與這宗病例有關的嚴重肺炎個案。由於肺鼠疫可透過飛沬直接人傳人，潛伏期較短，如果不及早求醫可以惡化得好快，甚至會致命。如果及早發現，就可以將病人隔離，處方適當抗生素，有效得到醫治。