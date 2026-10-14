俄羅斯鼠疫｜歐家榮稱對本港威脅風險低　審慎起見設防控措施

俄羅斯伊爾庫茨克州一間鼠疫病毒研究所的女研究員，早前死於「不明原因嚴重肺炎」。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，根據世衛評估，目前未發現相關的持續傳播，亦無人傳人的證據。綜合現時資料，暫時對香港的公共衛生威脅風險屬於低，不過由於死者的死因仍未確定，而俄羅斯方面亦無公布，事件仍存在不確定性，當局會繼續與世衛保持聯繫，密切監察事態發展。
歐家榮今早(14日)在港台節目表示，根據中心向世衛和俄羅斯衛生當局了解的情況，當地近期並無錄得鼠疫個案，當局為死者進行化驗後，無驗出具有高危險性的病原體，當地亦無發現其他與這宗病例有關的嚴重肺炎個案。由於肺鼠疫可透過飛沬直接人傳人，潛伏期較短，如果不及早求醫可以惡化得好快，甚至會致命。如果及早發現，就可以將病人隔離，處方適當抗生素，有效得到醫治。
已採取一系列防控措施
歐家榮又說，為審慎起見，本港已採取一系列防控措施，包括在機場加強對俄羅斯抵港航班的旅客進行健康監測，對出現病徵的旅客作健康評估；透過航空公司呼籲過去14日內曾到訪俄羅斯有關州份的旅客，在抵港時主動申報；中心已通知航空公司，若知道有伊爾庫茨克機場出發後轉機來港的旅客，會通知中心為相關抵港人士做健康評估。相關入境旅客若出現肺炎病徵，會立即安排轉介至公立醫院檢測。
另外，中心昨日再調查一宗猴痘確診個案，歐家榮表示，患者在潛伏期內多次到訪旺角上海街「胡同」，並在處所內與其他陌生男子有多次高風險性接觸，中心未能排除該處所的傳播風險，為審慎起見建議「胡同」暫時關閉。他呼籲上月14日或之後曾到訪「胡同」的人士，特別是在該處所曾與陌生人有性接觸者，盡快致電猴痘電話熱線，以便中心提供健康評估及建議，中心會安排有相關病徵人士接受檢測。