HKLA國際ESG研討會暨30周年晚宴圓滿成功 珍珠璀璨三十載 智慧物流創未來

香港特別行政區行政長官李家超先生，大紫荊勳賢，SBS, PDSM, PMSM、贊助人胡應湘爵士及會長袁美儀工程師率一眾理事與嘉賓舉杯祝酒，同賀協會 30 周年華誕。

會長袁美儀工程師及贊助人胡應湘爵士亦分別於晚宴上致辭，回顧協會三十載同舟共濟的歷程。三十年來，HKLA靈活運用物流的「A.R.T.」——敏銳力（Agility）、應變力（Resilience）與轉型力（Transformation），深耕專業與綠色標準。展望未來，HKLA將進一步結合AI、大數據及自動化科技，繼續帶領業界邁向「智慧物流」新時代。

晚宴盛況空前，大會榮幸邀請到香港特別行政區行政長官李家超先生，大紫荊勳賢，SBS, PDSM, PMSM親臨主禮並致辭，高度讚揚HKLA三十年來對推動香港成為「智慧、綠色、高端」國際物流樞紐的卓越貢獻。

同日日間舉行的「國際ESG研討會」亦獲得業界熱烈迴響。研討會由會長袁美儀工程師致歡迎辭，並邀得運輸及物流局副局長廖振新先生，JP擔任主禮嘉賓。廖副局長於會上親自頒發證書予率先通過HKLA ESG SCM評估框架的優秀企業，肯定其在發展綠色物流上的切實承諾與責任實踐。隨後兩場專題對談匯聚零售、金融、科技及物流領域的高層領袖，深入探討「ESG評估、範疇三透明度與CFO級別可信度」及「跨企業及行業範疇的ESG創新實踐」，將理論轉化為實務應用。

關於香港物流協會（HKLA）

香港物流協會成立於1996年，是香港首個本地專業物流非牟利組織，由具備專業與高等教育背景的志願者組成，公司會員/ 專業會員，廣泛涵蓋物流供應鏈。協會致力提供優質互動平台，並已被特區政府與業界廣泛確認為促進物流及供應鏈管理的先驅。

協會秉持「成為可持續物流行業和供應鏈專業增值的創造者」之願景，恪守行業發展、專業發展、會員發展及社會承擔四大使命，促進業內知識及技術交流、提倡產業轉型及培育年輕人才等。