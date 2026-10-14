匡智會前助理舍監涉5度強姦女院友　官斥留精液解釋荒謬絕倫判囚13年

被告宗培基(被起訴時38歲)，匡智會時任助理舍監，被控於2024年7至8月期間，5度在大埔宿舍內強姦女子X。案情指，女事主X現年約23歲，自幼被診斷出發展遲緩，其後評估為輕度弱智，其心智相當於一名9歲8個月的幼童，曾有精神病史。被告自2024年6月在涉案院舍任職，負責照顧院舍學員的生活起居，與X有所接觸。

警方曾搜查被告的儲物櫃，搜出避孕套、潤滑劑及使用於男性生殖器官的噴劑等；同一時間，警方翻查院舍的閉路電視片段，發現被告人多次單獨帶受害人進入他的休息室或被告人獨自進入受害人所留宿的房間，經過與受害人錄取詳細的錄影會面口供，警方一共發現5次性侵事件，顯示被告人運用「權威」及「照顧者」的身份，對精神上無行為能力人士進行「性侵犯」。

辯稱當日穿著短褲坐在事主床上

被告自辯時稱，他與事主互有好感，事主喜歡找他聊天，但又強調他對事主只是朋友或照顧者的好感。辯方案情指事主想被告成為其男友一事，被告自辯時稱給予事主「虛構的幻想」及「生存的希望」。對於辦公室儲物櫃放性用品，他解釋是方便下班後用的。至於事主床單上有被告精液，他解釋當日曾經穿著短褲坐在事主的床上，而且流了很多汗，但否認曾經在房內脫褲及射精。

法官判刑時指，被告利用事主渴望關懷的心理犯案，行為違反誠信，亦是有預謀及重覆犯案。而被告自辯時對精液留在床上的解釋更是荒謬絕倫，斥其浪費法庭及陪審團時間，行為令人極可鄙、厭惡及震驚，沒有任何報告顯示他有悔意，終判囚13年。