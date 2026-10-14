蔡天鳳碎屍案｜坐鄺港傑車接警電話促「即刻離開佢」　譚方駿：危機感湧上嚟(更新)

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，三人否認謀殺罪，鄺港傑及鄺港智承認阻止合法埋葬屍體罪，鄺球不承認阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(14日)第16日審訊。蔡天鳳配偶譚方駿繼續作供。庭上展示蔡遇害當日與他的WhatsApp訊息來往，顯示她答應一同出席當晚朋友飯局。共享位置的應用程式則顯示蔡自下午4時18分起沒再顯示訊號，最後位置在大埔。

庭上展示譚與蔡的WhatsApp對話截圖，蔡於下午2時02分發語音訊息予丈夫，問「今日忙唔忙呀bb」；譚回覆問蔡晚上能否與朋友一起晚飯，蔡於2時06分回覆「ok」，問「你又出緊去食煙煙豬呀？」，譚之後回覆稱自己已訂枱，向蔡告知時間地點。蔡之後一直未有回覆，譚發訊息一樣直獲回應；到下午4時13分，他問「What’s wrong with your phone?」之後譚再發「?」、「你電話俾人執左？」等訊息，蔡一直未有回覆。 蔡手機案發日下午4時18分失訊號 譚憶述案發當日早上出門上班時，蔡天鳳仍在睡覺，其後他向蔡天鳳交代有朋友約食飯，蔡天鳳答應赴約，惟在下午2時06分起沒有再聯絡譚方駿。譚猜想蔡天鳳的手機有機會電話無電及關機，到4時13分前發送的訊息都是單剔，4時13分至18分的訊息是雙剔，他認為「部機開返，訊息係發到畀佢嘅」。他指與蔡有分享位置，透過程式見到手機定位在大埔、以及手機自下午4時18分起又變回單剔，之後再沒訊號。譚指當時非常擔心蔡情況，因不會無故不回覆他的訊息，「去到夜晚我直情跟住個地址去埋呢個地方揾佢」。他指按蔡的日常行程，當時她應接了小朋友回到加多利山單位。

譚方駿：蔡手機最後定位大埔 李瑞香質疑「咁快報警」 譚於下午6時下班，6 時半回到加多利山單位找蔡但不果，當時鄺港智、鄺港傑、鄺球妻子李瑞香在單位，鄺球不在。他問屋內所有人知否蔡行蹤，令他最深刻的是李瑞香曾稱「人哋可能想要錢啫，你咁快報咗警，人哋點會畀錢你呀？」譚稱，現時理解李的說話為轉移視線，但相信當時其說法意指蔡被綁架，質疑譚怎能未獲綁匪聯絡他就報警。控方追問何謂「轉移視線」，譚稱「以今日睇嘅眼光，佢可能想搵啲嘢去冚住，即係自己甩身」。控方追問李想甩身的意思，譚答：「佢哋一家做嘅事囉。」

譚作供時提到，蔡失蹤當天他知道是由鄺港傑開車接載妻子，及後向致電對方詢問妻子下落，對方稱蔡最後在大埔中心附近下車，但一直說不出準確位置，形容對方好像帶他「遊花園」。譚指向鄺家各人查問蔡的行蹤後，指他們表現平淡感到有點驚訝，覺得：「點解好似唔係好著緊嘅？我當時唔會諗都係你哋一家做㗎嘛。」 他亦致電蔡母張燕花，蔡母亦表示不知道蔡的行蹤。譚提議下，兩人便往報警。他指蔡母在警署亦有致電鄺港智和鄺港傑。她和鄺港智通話後，便稱：「你x街呀，你先x街呀，我個女唔見咗，而家嚟報警好正常啫。」

直至2月23日即蔡失蹤第三天，譚曾與鄺港傑及警方失蹤人口調查組，返回大埔中心附近，由鄺港傑展示蔡天鳳的下車位置，其後他與鄺港傑一同駕車離開，前往接子女放學。譚憶述當時坐在副駕駛座，突接獲一名女警電話，獲告知警方正懷疑疑犯是鄺氏一家，「包括坐你隔離嘅鄺港傑」，要求他設法讓鄺港傑返回現場協助調查，並「即刻離開佢」。譚方駿說，他隨後替鄺港傑安排了一輛Uber車接載他返回大埔中心，自己則接手駕車接子女，鄺港傑其後抵達現場被警方拘捕。譚方駿被辯方盤問時提到，當日收到警方電話後，「我危機感先湧上嚟，唔係身邊嘅人就冇事，原來有啲咁嘅事發生緊，即係佢哋係疑犯」，認為對方一直欺騙他，「引我去第二個位，呃梗我、瞞梗我。」

案件編號: HCCC198/2025