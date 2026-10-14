蔡天鳳碎屍案｜譚方駿：蔡手機最後定位大埔 李瑞香質疑「咁快報警」

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，三人否認謀殺罪，鄺港傑及鄺港智承認阻止合法埋葬屍體罪，鄺球不承認阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(14日)第16日審訊。蔡天鳳配偶譚方駿繼續作供。庭上展示蔡遇害當日與他的WhatsApp訊息來往，顯示她答應一同出席當晚朋友飯局。共享位置的應用程式則顯示蔡自下午4時18分起沒再顯示訊號，最後位置在大埔。

庭上展示譚與蔡的WhatsApp對話截圖，蔡於下午2時02分發語音訊息予丈夫，問「今日忙唔忙呀bb」；譚回覆問蔡晚上能否與朋友一起晚飯，蔡於2時06分回覆「ok」，問「你又出緊去食煙煙豬呀？」，譚之後回覆稱自己已訂枱，向蔡告知時間地點。蔡之後一直未有回覆，譚發訊息一樣直獲回應；到下午4時13分，他問「What’s wrong with your phone?」之後譚再發「?」、「你電話俾人執左？」等訊息，蔡一直未有回覆。

蔡手機案發日下午4時18分失訊號

譚憶述案發當日早上出門上班時，蔡天鳳仍在睡覺，其後他向蔡天鳳交代有朋友約食飯，蔡天鳳答應赴約，惟在下午2時06分起沒有再聯絡譚方駿。譚猜想蔡天鳳的手機有機會電話無電及關機，到4時13分前發送的訊息都是單剔，4時13分至18分的訊息是雙剔，他認為「部機開返，訊息係發到畀佢嘅」。他指與蔡有分享位置，透過程式見到手機定位在大埔、以及手機自下午4時18分起又變回單剔，之後再沒訊號。譚指當時非常擔心蔡情況，因不會無故不回覆他的訊息，「去到夜晚我直情跟住個地址去埋呢個地方揾佢」。他指按蔡的日常行程，當時她應接了小朋友回到加多利山單位。