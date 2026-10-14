議員：生殖科技的日新月異　為生育率低企隱形主因

李廣宇指生殖科技的日新月異是長期被社會忽略、甚至被誤視為「教星」的隱形主因。

本港生育率低企，工聯會立法會議員李廣宇指除了大環境、經濟、或新一代家庭觀念淡薄等顯而易見的外部因素，生殖科技的日新月異是長期被社會忽略、甚至被誤視為「教星」的隱形主因。

李廣宇發文指近日與從事醫學行業多年的朋友聚舊，談到生育這個全城熱話。對方搖頭苦笑，指近年被奉為救星的「雪卵」，可能是推遲無數人生育大計的隱形推手。打開社交媒體，在商業宣傳與名人效應的包裝下，雪卵被塑造為女性爭取兼顧事業與自主的「終極保險」，營造出一種「生育期可無限延伸」的虛假安全感，促使更多適齡生育的男女選擇繼續觀望。