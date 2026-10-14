議員：生殖科技的日新月異　為生育率低企隱形主因

本港生育率低企，工聯會立法會議員李廣宇指除了大環境、經濟、或新一代家庭觀念淡薄等顯而易見的外部因素，生殖科技的日新月異是長期被社會忽略、甚至被誤視為「教星」的隱形主因。
李廣宇發文指近日與從事醫學行業多年的朋友聚舊，談到生育這個全城熱話。對方搖頭苦笑，指近年被奉為救星的「雪卵」，可能是推遲無數人生育大計的隱形推手。打開社交媒體，在商業宣傳與名人效應的包裝下，雪卵被塑造為女性爭取兼顧事業與自主的「終極保險」，營造出一種「生育期可無限延伸」的虛假安全感，促使更多適齡生育的男女選擇繼續觀望。
該名醫學界人士提醒，大眾往往將「科技可行」與「生理可行」混為一談，結果集體陷入雪卵的醫學誤區。致命的盲點是卵子可以被科技「定格」，但女性的身體和子宮狀況無法逆轉。很多人以為只要卵子年輕就萬事大吉，卻忽略了當女性步入高齡，其子宮環境、血管彈性及整體身體機能的老化。當 40歲以上的女性嘗試懷孕，不論是自然受孕還是透過生殖科技，胚胎着床失敗、早期流產以至難產的風險均會顯著遞增。
強調「有仔趁嫩生」
科技日新月異，李廣宇指凍卵技術的出現無疑為現代女性在事業「搏殺」與人生規劃之間，開關了另一條極具價值的退路。然而，這條退路並非沒有邊界。他強調「有仔趁嫩生」這句老話，在科技時代依然有其無法被輕易動搖的生物學意義。而以科技為輔助，同時回歸理性、及早做好符合生理規律的人生規劃，才是現代人最明智的抉擇。