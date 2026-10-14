公共交通大聲播片「加辣」打擊？ 陳美寶：法例已規範乘客不當行為

經常有欠缺公德心乘客於公共交通工具上作出不禮貌行為，包括在車廂內以手機大聲播放影片或音樂、通電話(資料圖片)

經常有欠缺公德心乘客於公共交通工具上作出不禮貌行為，包括在車廂內以手機大聲播放影片或音樂、通電話，甚至將雙腳放在座椅上，造成衞生問題及滋擾。運輸及物流局局長陳美寶在立法會大會回覆書面質詢時表示，運輸署和環保署在2025年，分別接獲涉及公共交通工具共24宗噪音騷擾和42宗不當或不衞生行為之投訴，較前一年的分別11和33宗合共大增50%。

新加坡9月起推新法例規管不文明行為，包括使用手機大聲播放音樂或影片、將腳放在座位上、飲食及亂拋垃圾等，違例者最高可被判罰款500新加坡元（約3,000港元）。實政圓桌莊豪鋒問及會否參考外地經驗，修例列明相關行為屬違規。