公共交通大聲播片「加辣」打擊？ 陳美寶：法例已規範乘客不當行為

經常有欠缺公德心乘客於公共交通工具上作出不禮貌行為，包括在車廂內以手機大聲播放影片或音樂、通電話，甚至將雙腳放在座椅上，造成衞生問題及滋擾。運輸及物流局局長陳美寶在立法會大會回覆書面質詢時表示，運輸署和環保署在2025年，分別接獲涉及公共交通工具共24宗噪音騷擾和42宗不當或不衞生行為之投訴，較前一年的分別11和33宗合共大增50%。
新加坡9月起推新法例規管不文明行為，包括使用手機大聲播放音樂或影片、將腳放在座位上、飲食及亂拋垃圾等，違例者最高可被判罰款500新加坡元（約3,000港元）。實政圓桌莊豪鋒問及會否參考外地經驗，修例列明相關行為屬違規。
陳美寶指，現時與各項公共交通服務相關的法例中，例如《香港鐵路附例》（第556B 章）、《公共巴士服務規例》（第 230A 章）及《道路交通（公共服務車輛）規例》（第 374D 章）等），均有針對乘客的不當行為作出規範，並訂明相關的罰則。各專營巴士營辦商亦有制定《乘客須知》，列明乘客不得大聲播放流動設備音響或將腳踏在座椅上。各營辦商亦有訂立指引協助前線員工視乎實際情況適當處理乘客行為，例如作出勸喻和跟進，以及在有需要時轉交執法部門處理。港鐵公司方面，職員在日常巡查時如發現有乘客違反規則，亦會作出勸喻和合適跟進。
設靜音車廂須審慎考慮運作模式
至於會否研究與鐵路及各巴士公司合作，試行「靜音專區/車廂」，陳美寶指，在考慮設立「靜音專區/車廂」安排時，營辦商需要審慎考慮其運作模式、車廂空間及設計等具體操作安排，以及對整體運力的影響，並作出平衡。她指政府會繼續留意乘客於公共交通工具上的行為情況，並與營辦商持續合作，透過不同方式宣傳乘車禮儀，共同營造舒適和諧的乘車環境。