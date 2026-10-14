港鐵2蚊特惠站取消？ 政府：無計劃調整 揭一站最多人「嘟」

「港鐵特惠站」由2002年推出，乘客在指定港鐵站以八達通輕拍特惠站後入閘，便可獲得2元車費扣減。(資料圖片)

「港鐵特惠站」由2002年推出，乘客在指定港鐵站以八達通輕拍特惠站後入閘，便可獲得2元車費扣減。惟港鐵早前指出，隨着多年市場轉變，車費推廣和優惠措施的模式亦有所變化，正審視計劃的可持續性。有關說法引起基層市民對交通開支增加的憂慮擔心優惠是否會取消。運輸及物流局局長陳美寶今日（14日）於立法會大會回覆議員朱立威質詢，指就政府理解，港鐵公司現時並無計劃就現有港鐵特惠站措施作出調整。

根據政府數字，現時港鐵於全港41個地點設置「港鐵特惠站」，港島、九龍及新界分別設有4個、18個及19個。其中，最多乘客使用的特惠站位於中環至半山自動扶手電梯，設立目的是鼓勵乘客選擇步行至中環、香港或上環站乘搭港鐵。

政府指港鐵特惠站為港鐵公司商業推廣計劃的一部分，車費折扣優惠款額全數由港鐵公司承擔，而有關使用率、營運開支及優惠款額屬港鐵公司內部商業資訊。政府理解港鐵現時並無計劃就現有港鐵特惠站措施作出調整。港鐵會繼續不時檢視及更新各推廣措施，並與持份者保持溝通。局方又指，港鐵一直與各持份者，包括立法會、區議會及地區人士，就港鐵服務保持緊密溝通，並會考慮地區發展和居民需要等因素，持續提升設施。舉例指，因應屯馬線全線開通時宋皇臺站及土瓜灣站啟用，港鐵分別於2022年及2023年在土瓜灣欣榮商場及土瓜灣體育館增設港鐵特惠站，為當區居民和乘客提供優惠。