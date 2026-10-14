港鐵2蚊特惠站取消？ 政府：無計劃調整 揭一站最多人「嘟」

「港鐵特惠站」由2002年推出，乘客在指定港鐵站以八達通輕拍特惠站後入閘，便可獲得2元車費扣減。惟港鐵早前指出，隨着多年市場轉變，車費推廣和優惠措施的模式亦有所變化，正審視計劃的可持續性。有關說法引起基層市民對交通開支增加的憂慮擔心優惠是否會取消。運輸及物流局局長陳美寶今日（14日）於立法會大會回覆議員朱立威質詢，指就政府理解，港鐵公司現時並無計劃就現有港鐵特惠站措施作出調整。
根據政府數字，現時港鐵於全港41個地點設置「港鐵特惠站」，港島、九龍及新界分別設有4個、18個及19個。其中，最多乘客使用的特惠站位於中環至半山自動扶手電梯，設立目的是鼓勵乘客選擇步行至中環、香港或上環站乘搭港鐵。
政府指港鐵特惠站為港鐵公司商業推廣計劃的一部分，車費折扣優惠款額全數由港鐵公司承擔，而有關使用率、營運開支及優惠款額屬港鐵公司內部商業資訊。政府理解港鐵現時並無計劃就現有港鐵特惠站措施作出調整。港鐵會繼續不時檢視及更新各推廣措施，並與持份者保持溝通。局方又指，港鐵一直與各持份者，包括立法會、區議會及地區人士，就港鐵服務保持緊密溝通，並會考慮地區發展和居民需要等因素，持續提升設施。舉例指，因應屯馬線全線開通時宋皇臺站及土瓜灣站啟用，港鐵分別於2022年及2023年在土瓜灣欣榮商場及土瓜灣體育館增設港鐵特惠站，為當區居民和乘客提供優惠。
至於位於深圳福田的港鐵特惠站，政府指目的是為吸引來自深圳的乘客選擇經由落馬洲支線管制站抵港，然後到港鐵落馬洲站乘搭港鐵，港鐵已於其營運的深圳地鐵4號線福田口岸站設有一個「港鐵特惠站」，乘客以成人八達通或樂悠咭（60至64歲乘客）拍卡後的車程可享有$3車費折扣優惠。
不同票務優惠去年惠及6億人次 承擔32億歷史新高
港鐵稱一直為乘客提供不同的票務優惠及推廣，當中包括為長者、小童、合資格學生及殘疾人士提供恆常票價優惠。在2025年，有關優惠惠及逾6億人次乘客，承擔額超過32億元，為歷史新高。