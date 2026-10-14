萬聖節2026｜蘭桂坊萬聖節活動首延長至半個月 盛智文冀成歷來最盛大

蘭桂坊協會今年與香港旅遊發展局合作，首次將萬聖節慶祝活動延長至整個10月，由10月17日起至31日舉行。重點活動「蘭桂坊怪物巡禮夜變裝派對」將於10月三個周六晚上舉行，街頭設有專業DJ及收費面部彩繪區，方便市民及遊客變裝狂歡。有酒吧指已開始接到訂位，料萬聖節人流會比去年更多 。

「蘭桂坊之父」、協會主席盛智文表示，萬聖節已由香港活動發展成中國以至東南亞的大盛事。他約40年前將萬聖節引入香港及亞洲，其後每年參與人數持續增加。根據警方數字，去年萬聖節當晚蘭桂坊人流達8萬人。他指今年活動範圍首次擴展至全港多區，在旅發局積極推動下，氣氛良好，期望能成為歷來最盛大的一次，吸引更多市民及遊客。