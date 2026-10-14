萬聖節2026｜蘭桂坊萬聖節活動首延長至半個月 盛智文冀成歷來最盛大

蘭桂坊協會今年與香港旅遊發展局合作，首次將萬聖節慶祝活動延長至整個10月，由10月17日起至31日舉行。重點活動「蘭桂坊怪物巡禮夜變裝派對」將於10月三個周六晚上舉行，街頭設有專業DJ及收費面部彩繪區，方便市民及遊客變裝狂歡。有酒吧指已開始接到訂位，料萬聖節人流會比去年更多 。
「蘭桂坊之父」、協會主席盛智文表示，萬聖節已由香港活動發展成中國以至東南亞的大盛事。他約40年前將萬聖節引入香港及亞洲，其後每年參與人數持續增加。根據警方數字，去年萬聖節當晚蘭桂坊人流達8萬人。他指今年活動範圍首次擴展至全港多區，在旅發局積極推動下，氣氛良好，期望能成為歷來最盛大的一次，吸引更多市民及遊客。
酒吧負責人看好市道
蘭桂坊酒吧負責人Jacky表示，去年萬聖節生意已較前年大幅增長三至四成，形容人流非常誇張。今年活動橫跨半個月，加上旅發局一系列活動，他預期生意有望再按年上升一至兩成。目前10月30及31日的預訂已達六、七成，較去年更早；該星期商戶將延長營業至凌晨四五時，讓客人玩得盡興。
萬聖節活動橫跨十月下旬
今年蘭桂坊協會的萬聖節慶祝活動，將延長至10月下旬，打破以往集中於萬聖節當日的傳統安排。重點活動「蘭桂坊怪物巡禮夜變裝派對」，將於10月17日、24日及31日三個周六晚上7時至11時舉行。活動期間，重頭戲「怪物巡禮」於每晚8時準時起航，由怪獸軍團穿梭街頭巷弄，帶來沉浸式現場表演。
主辦方更設計12位原創怪物角色，市民於指定商戶消費可獲贈限定卡牌，集齊全套有機會贏取泰國布吉島度假村兩晚住宿。超過20間商戶亦推出飲品買一送一及菜式優惠，部分酒店提供入住折扣。
另外，旅發局同步推出社交媒體有獎活動，上載相關相片或短片並加上指定標籤，即可有機會獲得旅遊禮品。