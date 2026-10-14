苦等14年獲派油麗邨 因一「特殊情況」冇得睇樓

有市民排隊苦等公屋14年，近日終於收到首派，是位於油塘油麗邨的公屋單位，惟房委會發出的通知信指因單位出現「特殊情況」而暫時無法親身入內視察。(資料圖片)

獲派公屋是不少市民的夢想，對不少人而言更如中六合彩。有市民排隊苦等公屋14年，近日終於收到首派，是位於油塘油麗邨的公屋單位，惟房委會發出的通知信指因單位出現「特殊情況」而暫時無法親身入內視察。該名網民於facebook公屋討論區發文求助，留言詢問：「請問大家有冇遇過呢個情況？收到派樓信但信件寫明，因為裝修所以冇得睇請問大家有咩意見？（第一派）非長者一人，等了14年」。

從樓主上載的信件照片所見，他獲分配的單位位於油塘油麗邨信麗樓，月租$1,492元。信中有兩處特別以畫線及框線標註，強調屬於「特殊情況」，並寫明「此編配單位須進行基本維修及小型修葺工程」以及「或因工程進度未能即時安排視察」，令他無法親眼視察單位內部環境，事主因而對是否接受該單位感到猶豫，遂發文向網民尋意見。對於信中提到的「特殊情況」，樓主其後披露真相：「單位有人自然身故」。

真相曝光後，有網民建議「照上門睇」，並指「多數有工人翻新中，通常道門都係開㗎」。有人指油麗邨地點優越，建議樓主認真考慮接受，為心安可在入伙前進行拜四角儀式；亦有人認為若真的感不安，倒不如拒絕等待第二次編配。及後樓主稱「睇了環境、下星期先可以入屋睇」，故相信他已接受編配。