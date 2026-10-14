居屋2025｜10.21開始揀樓　何永賢：未來5年逾7.2萬單位落成

房屋局局長何永賢表示，「居屋2025」將於下周三(21日)開始揀樓，推售5個分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌的新居屋發展項目，提供接近7,000個單位，單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米，此外亦會推售約400個重售居屋單位。

「居屋2025」下新居屋單位的售價介乎約150萬元至約480萬元。假設單位售價為280萬元、實用面積約36.2平方米，承造單位售價九成的按揭，按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，買家每月按揭還款額大約11,300元。而今屆特區政府全力「提速、提量、提質、提效」，近年資助出售單位供應量大幅增加，未來5年更有逾7.2萬個單位落成，讓更多家庭有機會置業。