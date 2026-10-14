居屋2025｜10.21開始揀樓　何永賢：未來5年逾7.2萬單位落成

房屋局局長何永賢表示，「居屋2025」將於下周三(21日)開始揀樓，推售5個分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌的新居屋發展項目，提供接近7,000個單位，單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米，此外亦會推售約400個重售居屋單位。
「居屋2025」下新居屋單位的售價介乎約150萬元至約480萬元。假設單位售價為280萬元、實用面積約36.2平方米，承造單位售價九成的按揭，按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，買家每月按揭還款額大約11,300元。而今屆特區政府全力「提速、提量、提質、提效」，近年資助出售單位供應量大幅增加，未來5年更有逾7.2萬個單位落成，讓更多家庭有機會置業。
房委會將會按申請類別的優先次序，分批發信或電郵邀請合資格申請者前往樂富房委會客戶服務中心選購單位。由今日開始直至選樓期結束期間，公眾可於樂富客務中心索取居屋發展項目的售樓說明書和價單印刷本，或在房委會／房屋署的指定網站瀏覽。樂富客務中心和指定網站亦會提供新建發展項目的模型及居屋標準單位的室內間格模型、居屋樣本單位的虛擬短片、居屋樣本單位的室內虛擬實境導覽、居屋發展項目的展板／電子屏幕及其他資料，供公眾閱覽。