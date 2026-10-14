高利貸集團涉非法放債年利率高達500%，警拘18人最細17歲。

新界南總區於過去3日，針對打擊非法放債相關罪行展開執法行動，期間突擊搜查一間由三合會操控的財務公司，共拘捕13男5女，他們年齡介乎17至69歲，涉嫌干犯的罪行包括「沒有牌照而經營放債人業務」、「以過高利率貸出款項」、「洗黑錢」、「刑事恐嚇」及「刑事毁壞」。
巧立名目要求交高昂「行政費」
警方於今年8月接獲一宗刑事毀壞報案，一個位於葵涌住宅單位因為住戶欠債問題被人淋紅油追數。調查發現，受害人曾向不同財務公司借錢，其中一間財務公司以年利率高達160%進行借貸，遠超法例規定的48%，於是展開調查，並留意到該財務公司會首先將貸款全數交給申請人，然後巧立名目要求申請人即時繳交高昂「行政費」，變相是扣起部份貸款，從而避開相關法律責任。
獲批貸款後收隨機電話貸款
調查期間警方亦留意到，當受害人成功獲批貸款後，「巧合」地就開始收到一些來歷不明的隨機電話，標榜無需露面、無需入息證明等就可以獲得貸款，但年利率高達500%。由於受害人債台高築，已經無法向一般正常銀行或者持牌財務公司借錢，於是接受貸款，並按指示還款至不同傀儡戶口。
經過2個月調查，警方於前日(12日)持搜查令去到旺角突擊搜查該財務公司，拘捕1名公司負責人以及2名職員，並在公司內入面檢取10萬元現金、2部電腦、一些電子器材及大量貸款申請文件等。行動期間，警方亦都拘捕6名透過隨機電話進行高息放債的登記人，以及6名負責收款的傀儡戶口持有人。初步調查顯示，該6個傀儡戶口於過去一年共清洗逾7,000萬犯罪得益。
此外，沙田、葵青、大嶼山警區刑偵人員亦針對區內相關非法追數活動展開執法行動，共拘捕3名本地人士，他們涉嫌以電話恐嚇未能還款的欠債人，以及向欠債人住宅單位淋紅油追數等活動，當中年紀最細只有17歲。