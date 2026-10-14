高利貸集團涉非法放債年利率高達500%，警拘18人最細17歲。

新界南總區於過去3日，針對打擊非法放債相關罪行展開執法行動，期間突擊搜查一間由三合會操控的財務公司，共拘捕13男5女，他們年齡介乎17至69歲，涉嫌干犯的罪行包括「沒有牌照而經營放債人業務」、「以過高利率貸出款項」、「洗黑錢」、「刑事恐嚇」及「刑事毁壞」。

巧立名目要求交高昂「行政費」

警方於今年8月接獲一宗刑事毀壞報案，一個位於葵涌住宅單位因為住戶欠債問題被人淋紅油追數。調查發現，受害人曾向不同財務公司借錢，其中一間財務公司以年利率高達160%進行借貸，遠超法例規定的48%，於是展開調查，並留意到該財務公司會首先將貸款全數交給申請人，然後巧立名目要求申請人即時繳交高昂「行政費」，變相是扣起部份貸款，從而避開相關法律責任。