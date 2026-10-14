恒大新校長公布「SHAPE卓越發展框架」　鞏固其亞洲頂尖私立大學地位

恒生大學校長莫家豪於9月1日履新，今日公布「SHAPE卓越發展框架」，冀鞏固其作為亞洲頂尖私立大學的地位。
莫家豪表示面對科技日新月異、人口結構改變，以及全球人才競爭日趨激烈，高等教育正經歷深刻變革。恒生大學必須與時並進、不斷求新，為學生創造更多機遇與希望，同時提升香港作為國際教育樞紐的地位。他的願景是將恒生大學建設成為亞洲具領導地位的私立大學，以卓越的學生學習體驗、具影響力的研究，以及深具意義的社會參與而備受肯定。展望未來5年，將鞏固大學的領先地位，培育具專業技能、推動社會正面發展及關愛精神的人才。
SHAPE 卓越發展框架
S - 促進學生發展 （Supporting Student Development）：以學生為本，透過全人教育、個人化支援、體驗式學習和緊密師友指導，讓學生全面發展。
H - 強化研究影響力 （Heightening Impactful Research）：推動嚴謹而切合社會需要的研究，並將研究融入教學，以回應現實世界的挑戰，為社會創造價值。
A - 提升大學地位（Advancing University Position）：透過學術卓越、策略夥伴合作、創新發展及國際協作，提升大學的聲譽與社會貢獻。
P - 推動共融管治（Promoting Inclusive Governance）：致力促進大學社群的互信和透明度，培養共同承擔的文化和鼓勵具建設性的對話。
E - 跨越界限 （Expanding Beyond Boundaries）：透過全球合作夥伴及參與粤港澳大灣區發展等，為學生和教職員開拓更廣闊的國際視野，促進學習、研究與創新。
恒生大學將專注以下四大策略領域
大學發展與社區協作：深化與校友、業界、專業團體、捐贈者及社區夥伴的關係，創造共同價值，並擴大恒生大學對社會的貢獻。
創新與創業：培養創意思維、促進跨學科協作及對知識的負責任應用，支持同學及同事將創意轉化為解決問題的方案。
國際及區域協作：擴大策略夥伴關係與交流機會，加強與粵港澳大灣區及內地的聯繫，提升大學的全球影響力。
提升校園設施與多點學習基地：建設靈活、科技導向且以學生為本的環境，支持學生成長，並提供整合的校園學習體驗。