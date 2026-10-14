恒大新校長公布「SHAPE卓越發展框架」　鞏固其亞洲頂尖私立大學地位

恒生大學校長莫家豪於9月1日履新，今日公布「SHAPE卓越發展框架」，冀鞏固其作為亞洲頂尖私立大學的地位。

莫家豪表示面對科技日新月異、人口結構改變，以及全球人才競爭日趨激烈，高等教育正經歷深刻變革。恒生大學必須與時並進、不斷求新，為學生創造更多機遇與希望，同時提升香港作為國際教育樞紐的地位。他的願景是將恒生大學建設成為亞洲具領導地位的私立大學，以卓越的學生學習體驗、具影響力的研究，以及深具意義的社會參與而備受肯定。展望未來5年，將鞏固大學的領先地位，培育具專業技能、推動社會正面發展及關愛精神的人才。