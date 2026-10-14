中電源動與中國海油合作　完成香港首次汽車滾裝船液化天然氣加注作業

中電源動集團(金宣布，與中海油(深圳)國際船舶清潔能源有限公司(中國海油)攜手合作，於上月26日在香港水域成功完成首次汽車滾裝船液化天然氣(LNG)船對船加注作業；汽車滾裝船「鳳凰」體積龐大而高聳，側風面積大，對加注船靠泊、兩船穩定控制、作業協調及安全管理均有較高要求。中電源動指，本次作業順利完成，充分展現香港已具備服務不同類型綠色燃料動力船舶的專業能力，為香港發展成為世界級綠色船用燃料加注中心，鞏固國際航運中心地位提供堅實支持。
全球最大液化天然氣運輸加注船「海洋石油301」
負責今次加注全球最大的液化天然氣運輸加注船作業的中國海油「海洋石油301」，為全球最大的液化天然氣運輸加注船，於維多利亞港以西的「西面3號錨地」在6小時內將約2,600立方米LNG順加注至「鳳凰」輪。這艘LNG雙燃料汽車滾裝船總長約200米，濶38米，設有12層甲板及7,000個標準裝車位，隸屬內地汽車生產第一大省安徽省的港航集團旗下。
兩艘大型船舶在加注期間須在海上保持安全距離及穩定並靠，團隊在作業前須就錨地環境、風浪條件、船舶位置、靠泊程序及應急安排作周密部署，並在加注期間保持緊密協調。「鳳凰」輪完成加注後，隨即運載內地出口汽車啟程前往地中海地區。
吳永豪：助力航運業加快綠色轉型
中電源動集團總裁吳永豪指，中電源動與中國海油憑藉緊密合作和專業部署，成功完成香港水域首次的汽車滾裝船LNG加注，再一次印證雙方具備服務各類遠洋船舶的專業實力。中電源動將繼續推動綠色船用燃料更廣泛使用，以實際行動助力香港航運業加快綠色轉型。
中電源動與中國海油自去年展開合作至今，已先後在香港水域完成多次LNG加注作業。去年6月，雙方為大型貨櫃船完成香港首次的船對船LNG加注及同步貨物裝卸作業。今年，雙方再為超大型運油輪、散貨船及汽車滾裝船等不同類型船順利進行LNG加注，充份展現中電源動和中國海油致力透過世界級專業技術，共同推動全球航運業邁向低碳能源轉型的決心和實力。