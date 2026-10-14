李廣宇發表「有仔趁嫩生」言論　惹新民黨兩議員批評

本港生育率持續處於低水平，工聯會議員李廣宇指生殖科技是生育率低企的隱形主因，而「有仔趁嫩生」依然有無法被輕易動搖的生物學意義。新民黨議員陳家珮反駁指，假若將生育率下跌的責任，輕巧地歸咎於女性拖延人生計劃，是完全忽視現代女性作為獨立個體的自主性。 陳家珮以「那些不被理解的選擇」為題發文反駁，指「有仔趁嫩生」是多麼堂而皇之的警世通言。這種看似溫和的關懷提醒，未嘗不是包裝過的封建思維，將女性視為受限於生理時鐘的生育工具。她反問為何女性的人生節奏，必須被約束在傳統定義的最佳生育期之內。又為何當女性選擇在職場拼搏、追求自我實現、或是等待一個真正值得信任的伴侶時，就要被冠上標籤。

陳家珮續指生活環境的壓力令女性不敢輕易下注，若不去想方設法改善環境，反而回過頭來「勸喻」女性及早規劃人生。她認為「有仔趁嫩生」本質上是在檢視受害者，將環境所導致的無奈之舉，轉嫁到個體的選擇。她期望更多人能夠明白，女性的身體與人生，需要的只是純粹而堅定的尊重，而非被封建思維勒索與綁架的籌碼。

何敬康直指是 冷嘲熱諷 新民黨另一議員何敬康其後亦發文，不能同意將責任推給科技與女性選擇的冷嘲熱諷。他強調​年輕人不生育、遲生育，根本原因在於長工時、高樓價、托兒支援不足與經濟壓力，而不是因為「有了雪卵就故意拖延」。他表示生殖科技從來不是女性推遲生育的罪魁禍首，而是現代人在極端生活壓力下，為自己爭取一絲選擇權與希望的「救命稻草」。 ​對於醫學數據提及高齡受孕風險，何敬康表示是客觀事實，但反問「有頭髮邊個想做癩痢」。與其在道德高地徘徊，不如反思為何社會環境迫使年輕人錯過最佳生育年齡。​除了改善住屋與財政支援，更應積極加強生殖科技資助，減輕家庭負擔，而不是將科技污名化。他呼籲給年輕人多些理解與實質支援，少些冷眼旁觀的說教。

李廣宇發文回應爭議，指太太從懷孕、分娩到產後所面對的風險與辛勞，他作為丈夫依然歷歷在目。正因如此，他的醫生朋友才會提出這項提醒：部分有意生育的人可能忽略母體年齡變化，會讓身體承受更高風險。 他解釋昨日分享與醫生朋友的對談，初衷絕非要給予任何人壓力，亦非要否定任何一種步伐；相反，只是希望透過醫生的專業視角，讓大家在探討人生規劃時，能獲得更全面的資訊。他同意生育、凍卵與否，從來都是女性對身體與未來的自主選擇。