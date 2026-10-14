Ray Online｜促數碼港海濱增勿垂釣告示被網民聲討　區議員就表述不清致歉

何沅蔚向數碼港公司反映意見後，曾實地視察跟進情況。(何沅蔚FB圖片)

鋼綫灣數碼港海濱公園一向係市民休憩好去處，不時都有人到場釣魚。南區委任區議員、新民黨何沅蔚日前收到數碼港附近居民反映，有人喺海邊釣魚同食煙。佢聯絡數碼港公司之後，話物業管理團隊已增加「請勿垂釣」告示牌至20塊，亦會每日加強巡邏。不過，跟進個案帖文就惹來網民不滿，有人批評佢與民為敵，質疑點解要禁止市民喺嗰度唔影響人嘅情況下釣魚。何沅蔚事隔幾日發帖致歉，承認內容表述唔夠清晰，又澄清佢未介入之前，現場已經有禁止釣魚嘅告示。

出帖幾日吸引230則留言

事緣上禮拜五，何沅蔚喺社交平台話議員辦事處接獲居民求助，反映有人喺數碼港公園海邊位置釣魚同食煙，佢了解後聯絡數碼港公司跟進，相關物業管理團隊隨後將現場嘅紙製「請勿垂釣」告示牌，改為不銹鋼告示，仲增加到20塊，同時每日派員加密巡邏，提醒市民遵守守則。何沅蔚更提到同貼相，話已經再度實地視察，確保情況得以改善。

不過，帖文出咗幾日就吸引到230則留言，大部分都係湧入批評。有網民話嗰頭一向都係釣友勝地，質疑點解要禁止市民釣魚，「與民為敵！？呢d(啲)地方比人釣魚有咩問題」、「釣魚係一個健康活動，又唔係影響到人，點解妳要禁止人去享受呢」、「在一個咁廣闊嘅海邊你話唔俾釣魚？」有人就提出釣友唔一定食煙，食煙嘅亦唔一定釣魚，「一刀切唔准釣魚即是懶政，公共地方來嫁(㗎)」，又有人建議整個釣魚專區平衡各方意見。