「物聯網火警偵測系統」擴展至7層或以上大廈 料覆蓋6000幢樓宇 工程費用最多減六成

黎健武(左)和助理消防區長(樓宇改善策略及特別行動)曾昭樂介紹計劃詳情。(周令知攝)

消防處今年首季推出「物聯網火警偵測系統」先導計劃，於全港10幢6層或以下舊樓安裝系統，實時監測火警，如樓宇安裝系統，可免卻安裝傳統的消防喉轆和手動火警警報系統，至今收到約300份意向書。消防處宣布，今月起將計劃擴展至7層或以上目標樓宇，預計覆蓋6,000幢受規管樓宇。工程時間縮短至2至4星期；費用降低至50萬元至220萬元。

署理副消防總長(樓宇改善)黎健武表示，針對7至12層高並設有乾式消防喉的樓宇，按原本規定，需要設置消防栓、喉轆系統，以及手控火警警報系統；在替代方案下，需要安裝「物聯網火警偵測系統」、每層設置2支5公斤乾粉滅火筒，並為現有乾式消防喉作功能性測試，以及拆除現有手控火警警報系統。若上述樓宇未設乾式消防喉，則需要在所有樓梯增設。針對13層或以上樓宇，同樣需要安裝「系統」和拆除現有手控火警警報系統，並為現有消防泵及水缸安裝物聯網感應器。

黎健武表示，該系統能自動偵測火警，並將火警訊號直接傳送至消防通訊中心。與原有方案相比，替代方案的工程時間由1至2年縮短至2至4星期；工程費用由130萬元至260萬元，降至50萬元至220萬元；系統同樣需要作年檢。

收逾300意向書有意安裝 業主需較長時間達共識

消防處早前向全港3,600幢目標樓宇發信，至今收到逾300份意向書，稱對安裝系統感興趣，約佔全港樓宇一成，而至今未有大廈完成安裝系統。黎健武指，大廈業主需要較長時間達成共識，包括是選用傳統方案還是新式方案；亦要選擇合適的服務供應商，價錢和年期等皆是考慮因素，故至今未有大廈落實安裝系統。他指，處方會繼續積極解說，推廣替代方案。

黎健武又指，早前計劃推出時有5個服務供應商提供相關服務，目前已更新列表，增加至9間，預期將來有更多服務供應商加入。