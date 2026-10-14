假公安訛稱留學生涉洗黑錢誘來港證清白 買手錶變現呃134萬 5人被捕

有犯罪集團假冒內公安，訛稱身處外地的海外中國留學生涉及洗黑錢案件，要求報案人人親身來港以證清白，隨後帶同對方購買手錶，並要求交給騙徒。警方經深入調查後拘捕5人，涉嫌「串謀欺詐」。案件將於明日(15日)在九龍城裁判法院提堂。

警方本月9日接獲一名男子報案，指有騙徒假冒內地公安人員，訛稱身處外地的報案人涉及洗黑錢案件，要求報案人人親身來港以證清白。騙徒先後帶報案人購買4隻總值134萬元的手錶，並要求報案人將手錶交予騙徒。報案人其後發現被騙，於是報警求助，案件交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。

經深入調查後，警方發現該犯罪集團與不同錶行有緊密聯繫，並將手錶轉售予錶行套現現金。警方本月12日於全港多區拘捕4名本地男子，以及一名本地女子，年齡介乎28至40歲，涉嫌「串謀欺詐」。警方亦在一間位於灣仔區的錶鋪起回兩隻涉案手錶。行動中，警方檢獲買賣手錶的單據、6部手提電話，以及懷疑被捕人犯案時身穿的衣物。