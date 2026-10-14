「小童新鮮人」計劃助SEN生融入小學校園　兒童適應力升親職壓力大減

特殊教育需要學童因全新環境及學習模式不時面對適應挑戰。香港小童群益會於2025/26學年在元朗及天水圍推行「小童新鮮人」幼小銜接支援先導計劃，為準備升小的SEN學童及其家長提供跨專業支援。機構研究發現，參加計劃的學童在學習、社交及情緒適應方面均有顯著改善，同時家長的親職壓力亦明顯下降。

計劃主要為準備升讀小學的SEN學童提供社交情緒及學習適應訓練，並設有家長工作坊及情緒教練課程，提升家長照顧及支援子女的能力。現年7歲、患有整體發展遲緩及言語障礙的易澤是其中一名參加者。他升讀小一初期因難以適應新環境及課堂要求而感壓力，參加計劃後逐步掌握社交及表達技巧，現時已能清楚表達感受及講述事情經過。其父親表示，課程不但有助兒子成長，亦令他學懂處理親子衝突及自身情緒。

香港小童群益會於去年10月至今年8月為76組升小SEN學童及家長進行研究，其中42組接受情緒及學習適應訓練。結果顯示，學童適應力及專注力均有改善，家長評分的Vanderbilt專注力量表總分由21.64分降至14.38分；家長親職壓力分數亦由54.52分降至50.88分。機構總幹事劉翀表示，幼小銜接不僅是學童面對挑戰，家長及老師亦需共同適應，建議未來加強跨界別協作，為SEN學童提供更全面支援，協助他們順利過渡小學生活。