Ray Online｜盧寵茂：坐立法會4個鐘相當唔健康　醫衞局開會想定時提企起身

立法會「共建健康活力香港，貢獻『健康中國』建設」議員議案，連同兩項修正案獲得通過。醫務衞生局局長盧寵茂總結發言嘅時候，突然放低講稿發表感言，提到自己喺立法會已經差唔多坐咗4個鐘頭，終於第一次企起身，形容咁嘅工作都相當唔健康，隨即引嚟議事堂哄堂大笑，包括坐隔籬嘅醫衞局首席助理秘書長陳子琪。 自爆常站立睇文件 盧寵茂話其實想企起身好耐，因為企起身已經係一種運動，自己喺辦公室都經常企喺度睇文件。佢透露，醫衞局想喺內部開會嘅時候，搵人每個鐘提一次「你已經坐咗一個鐘喇」，等大家可以起身做腳部運動伸展一下。佢又提到，醫衞局門口擺咗一個磅，提醒訪客可以磅一磅睇下自己有冇超標咁喎！

莊豪鋒倡派智能手環鼓勵行路 討論議案期間，實政圓桌莊豪鋒介紹新加坡嘅「健康365」計劃，透過應用程式紀錄每個市民嘅運動量、步數、健康指數等，當達標就會自動紀錄積分，可以用嚟兌換超級市場禮券、餐券、交通券等。佢建議香港可以參考新加坡「健康365」嘅成功經驗，推出「全民健康積分計劃」，用公帑向合資格市民派運動智能手環或者智能手錶，鼓勵市民行多幾步路，達標儲夠分就可以換少鹽、少糖食物折扣，或者康文署特價租場時段，甚至資助使用基層醫療服務。佢相信，大量採購手環「分分鐘100蚊都唔使就有一隻」，700萬人一人一隻都係講緊7億幾，「比起每年醫療2,600幾億嘅開支，絕對係小巫見大巫。」

講到超市券，盧寵茂話將超級市場禮券當獎品的確有鼓勵效用，但要小心啲，唔好市民做完運動就去超市買啲唔健康食品，例如肥膩嘅朱古力同曲奇餅等，希望係用啲正面途徑鼓勵。另外，盧寵茂十分支持可以善用工作團隊集體做運動嘅意見，又同意行山係非常好嘅運動，提到醫衞局幾乎每年都會組織一次行山運動，包括由香港大學行上山頂，之後再圍住山頂行，最近亦都去咗鶴咀行山，單單來回一次已經行咗超過2萬步，完全符合需求。