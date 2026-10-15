蘭桂坊萬聖節活動首擴至半個月 設怪物巡禮與DJ派對 酒吧料生意額增一至兩成

香港旅遊發展局今年擴大萬聖節慶推廣活動規模，聯同啟德體育園、蘭桂坊協會、朗豪坊等首次打造「香港萬聖月」。蘭桂坊協會昨公布將萬聖節慶祝活動擴展至整個10月下旬，即由10月17至31日舉行。重點活動「蘭桂坊怪物巡禮夜變裝派對」將於17日、24日及31日3個周六晚上7時至11時舉行，街頭設有專業DJ、收費面部彩繪區及「怪物巡禮」表演。有酒吧負責人表示，蘭桂坊可與中環其他萬聖節活動產生協同效應，料今年萬聖節人流會比去年更多，又透露客人今年訂位時間亦較往年早。

過往市民及遊客慶祝萬聖節，多集中於10月31日晚上，今年節日氣氛較往年濃厚，其中蘭桂坊由本周六起已陸續推出相關節目。「蘭桂坊之父」、蘭桂坊協會主席盛智文表示，萬聖節已由香港的節慶活動發展成全國以至東南亞區內的盛事。他指自己約40年前將萬聖節文化引入香港及亞洲，其後參與人數逐年上升。根據警方數字，去年萬聖節當晚蘭桂坊錄得約8萬人次。盛智文表示，今年萬聖節慶祝活動擴展至全港多區，加上旅發局積極推動，整體氣氛理想，期望可成為歷來規模最大的一屆，吸引更多市民及旅客參與。

酒吧負責人看好市道

在蘭桂坊經營酒吧的BACI Trattoria ·Bar負責人Jacky表示，去年萬聖節的生意額已較前年大增三至四成，形容人流「非常誇張」。今年活動橫跨半個月，加上旅發局一系列活動，他指，有望帶動生意額按年再增長一至兩成；透露目前10月30及31日的訂座率已達六至七成，相關比率較去年提早。他又指，10月底最後一星期，不少商戶將延長營業時間到凌晨4至5時，讓客人玩得盡興。

萬聖節活動橫跨10月下旬

是次重點活動「蘭桂坊怪物巡禮夜變裝派對」，將於10月17日、24日及31日3個周六晚上7至11時舉行。活動期間，重頭戲「怪物巡禮」則於每晚8時開始，由怪獸軍團穿梭街頭巷弄，帶來沉浸式表演。主辦方指，因應活動設計了12個原創怪物角色，市民於指定商戶消費可獲贈限定角色卡牌，集齊全套更有機會贏取泰國布吉島度假村兩晚住宿。