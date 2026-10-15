匡智會時任助理舍監強姦女院友判囚13年 官斥被告行為極度厭惡

被告宗培基(現年約40歲)，案發時為匡智會助理舍監，於2024年6月起在涉案大埔院舍工作，負責照顧學員日常起居，因而與事主X(現年約23歲)有所接觸。案情指事主X自幼被診斷有發展遲緩，其後評估為輕度弱智，心智相當於9歲8個月兒童，並曾有精神病史。被告作供時否認控罪，稱自己與事主互有好感，事主喜歡找他聊天，但強調自己對事主僅有朋友或照顧者層面的好感。就辦公室儲物櫃內的性用品，他解釋是供下班後使用；事主床單驗出其精液，則稱曾穿短褲坐在事主床上，因流汗而留下痕跡，否認曾在房內脫褲或射精。

匡智會一名前助理舍監涉於院舍內5度強姦一名女院友，早前經審訊後被裁定5項強姦罪罪成。案件昨在高等法院判刑，法官游德康形容被告行為令人極度厭惡，又批評其就精液留在事主床上的解釋「荒謬絕倫」，判處監禁13年。

法官判刑時指出，被告利用事主渴望關懷的心理犯案，違反誠信，且屬有預謀及重複犯案；又斥責被告有關精液留在床上的說法荒謬絕倫，浪費法庭及陪審團時間，形容其行為極為可鄙、令人厭惡及震驚，亦沒有任何報告顯示其具悔意，遂判監13年。

匡智會表示認同及支持判刑結果，認為判決彰顯公義。大埔警區刑事部總督察譚婧珊表示，警方歡迎法庭判刑，相信對同類型案件起阻嚇作用。她說，面對這些性暴力罪行，社會各界的監察同樣不可或缺，如果發現可疑事件，呼籲大眾挺身舉報。