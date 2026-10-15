物聯網火警偵測系統擴展至7層或以上大廈 料覆蓋6000幢樓宇 工程費用減達六成

消防處今年首季推出「物聯網火警偵測系統」先導計劃，於全港10幢6層或以下舊樓安裝系統，實時偵測火警，如樓宇安裝系統，可免卻安裝傳統的消防喉轆和手動火警警報系統，至今收到約300份意向書。消防處宣布，今月起將計劃擴展至7層或以上目標樓宇，預計覆蓋6,000幢受規管樓宇。工程時間縮短至2至4星期；費用降低至50萬元至220萬元。

署理副消防總長(樓宇改善)黎健武表示，針對7至12層高並設有乾式消防喉的樓宇，按原本規定，需要設置消防栓、喉轆系統，以及手控火警警報系統；在替代方案下，需要安裝「物聯網火警偵測系統」、每層設置2支5公斤乾粉滅火筒，並為現有乾式消防喉作功能性測試，以及拆除現有手控火警警報系統。若有關樓宇未設乾式消防喉，則須於所有樓梯增設乾式消防喉。針對13層或以上樓宇，同樣需要安裝「系統」和拆除現有手控火警警報系統，並為現有消防泵及水缸安裝物聯網感應器。