「小童新鮮人」計劃助SEN生融入小學 研究指兒童適應力升親職壓力大減

特殊教育需要(SEN)學童因全新環境及學習模式不時面對適應挑戰。香港小童群益會於2025/26學年在元朗及天水圍推行「小童新鮮人」幼小銜接支援先導計劃，為準備升小的SEN學童及其家長提供跨專業支援。機構研究發現，參加計劃的學童在學習、社交及情緒適應方面均有顯著改善，同時家長的親職壓力亦明顯下降。

計劃主要為準備升讀小學的SEN學童提供社交情緒及學習適應訓練，並設有家長工作坊及情緒教練課程，提升家長照顧及支援子女的能力。現年7歲、患有整體發展遲緩及言語障礙的易澤是其中一名參加者。他升讀小一初期因難以適應新環境及課堂要求而感壓力，參加計劃後逐步掌握社交及表達技巧，現時已能清楚表達感受及講述事情經過。其父親表示，課程不但有助兒子成長，亦令他學懂處理親子衝突及自身情緒。