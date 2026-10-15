憶述蔡天鳳失蹤 前家姑質疑「咁快報警」 譚方駿︰鄺家「完全唔似擔心」

28歲模特兒蔡天鳳遭殺害及碎屍案，其丈夫譚方駿昨在高等法院繼續作供，當中提及蔡失蹤當日情況指，原與對方當晚與朋友有約會，惟失聯後，他於晚上到加多利山單位了解情況時，感覺鄺家成員「完全唔似擔心」，又指前家姑李瑞香得悉蔡母報警後曾稱「人哋可能想要錢啫」，並質疑為何「咁快報警」。另外，譚透露，曾計劃與蔡及其4名子女一同移民英國，屆時或會因此與鄺球減少接觸。 譚方駿供稱，2023年2月21日案發當日，與蔡天鳳下午亦有透過WhatsApp聯絡，提及當晚將與朋友一同晚膳，蔡於下午2時06分回覆「OK」，後續發語音訊息問：「你又出去食煙 煙豬呀？」譚答：「我而家喺廁所，book咗興記」。其後譚多次向蔡發訊息未獲回覆，並發現訊息一度由單剔轉為雙剔，遂感到不尋常。他其後透過二人共用的定位程式查看妻子位置，顯示蔡於下午4時18分曾在大埔出現，其後失去訊號。

譚表示，當晚6時半下班返回加多利山單位後未見蔡天鳳，其後曾向鄺家成員查問蔡的去向。他形容眾人態度平淡，「完全唔似擔心」。其後他聯絡蔡母張燕花，兩人商量後決定報警。譚稱，李瑞香得悉決定後，曾稱「人哋可能想要錢啫，你咁快報咗警」。譚指，如今回看認為對方當時有轉移視線之嫌，「想搵啲嘢冚住，自己甩身」。 控方又播放出案發後翌日譚與鄺港傑之間的語音訊息。譚稱，當時鄺港傑對蔡天鳳下車位置的說法令他感可疑，認為對方似乎「帶我遊花園」。譚又指，案發後翌日他與鄺港傑到大埔尋人，其後兩人駕車前往接蔡子女放學期間，譚曾接獲警方來電，表示「極度懷疑」鄺家成員，包括鄺港傑涉案，並著譚盡快離開鄺。他其後接手駕車，並安排鄺港傑返回大埔現場。

同意譚蔡及鄺港傑關係曾密切 庭上亦提及譚與鄺港傑的關係。譚同意，自己、蔡天鳳及鄺港傑曾經關係密切，2020年起三人經常一同外出及用膳，亦曾一起到澳門遊玩和賭博。辯方播放2021年在澳門拍攝的多段影片，包括蔡天鳳被拍攝在酒店和餐廳內，以及蔡陪同鄺港傑玩笨豬跳的片段。譚確認片中人物身份，並同意他與蔡當時在澳門曾借500萬元賭博。辯方其後指出，2022年初曾有追債人士到海棠路住所外追債，譚確認知悉事件，惟對鄺港傑其後曾安排60萬元協助處理澳門債務一事則表示不知情。

指鄺港傑「佢哋先係一家人」 辯方又提及，2022年6、7月於加多利山單位鄺球曾與蔡天鳳發生衝突。譚供稱，當時鄺港傑曾與他一同阻止鄺球衝向蔡。譚又引述蔡事後曾稱要盡快離開「呢一家人」，並認為其所指是「姓鄺嘅全家」。不過辯方指出，2022年7月事件後，蔡與鄺港傑仍有社交往來，質疑譚將鄺港傑包括在內僅屬其個人理解。譚則回應「佢咁樣同我講，我咪咁樣認為」，並指鄺港傑「始終都係姓鄺嘅，佢哋先係一家人，有咩事佢都會企返佢屋企人嗰邊」，「如果唔想講嗰個人，佢可以講『佢哋一家除咗』，但佢一直講緊佢哋成家」。

譚續稱，在2022年的爭執後，蔡不容許鄺球再到加多利山單位，同年10月蔡在未獲知會下，兩名子女出席李瑞香生日會時見到鄺球。譚另憶述，2023年農曆新年期間，他與蔡身在巴黎，蔡嘗試與子女視像通話，惟一直未能得知子女所在，向鄺家各人查問時，眾人輾轉將問題轉向其他家庭成員，其後始發現子女與鄺球在一起。回港後，蔡更嚴格掌握子女行蹤，以避免再見鄺球。 考慮移英 蔡鄺一對子女料將同行 辯方提到，譚與蔡曾考慮移民英國生活。譚表示，兩人確曾商討移居英國及開設餐廳，但強調自己到英國餐廳工作主要是希望學習餐飲業知識，而非單純為移民作準備。他同意，如計劃落實，蔡與前夫鄺港智所生的一對子女亦會隨行。

譚又稱，蔡最不滿鄺家對兩名子女的管教方式，指蔡十分重視子女的品行及價值觀，認為雙方在指世界觀、人生觀、價值觀的觀念上存在明顯分歧。譚亦透露，自己及譚家亦曾提出讓蔡與鄺港智所生的兩名子女搬到譚家同住，與他們一家六口共同生活，但蔡天鳳不同意。譚引述蔡認為，若將兩名子女接到譚家同住，會影響他們與爺爺嫲嫲相處，因此最終未有成事。