返工時間機房冒煙 港鐵藍田站不足一日兩關站

港鐵藍田站15小時內兩度因設備故障，而要在繁忙時間關閉車站處理。港鐵解釋，昨早車站月台一個機房有電線懷疑過熱冒煙，就接連發生事故致歉，強調會嚴肅跟進及調查，包括調查是否與前晚路軌絕緣體起火有關。政府高度關注藍田站接連發生事故，已責成港鐵全面檢視及在一個月內交報告。

昨早8時許，藍田站2號月台尾的電機房疑有設備過熱冒煙，房內滅火裝置隨即啟動，車站站長為審慎起見按機制啟動疏散程序。港鐵其後關閉藍田站約1小時處理，期間觀塘綫列車不停該站，又安排緊急接駁巴士往返觀塘站至油塘站，至上午近10時列車服務陸續回復正常。

起火絕緣膠上月通過檢查

藍田站前日下午5時半路軌旁亦懷疑有俗稱「波口」的道岔絕緣膠起火，觀塘綫觀塘站至調景嶺站列車服務一度暫停1小時，換言之藍田站在15小時內，兩度於繁忙時間關站處理事故。港鐵正一併調查兩宗事件，包括檢視機件設備、操作及環境、電力狀況，以及兩宗事件是否有關，又稱涉事絕緣膠上月完成例行設備檢查，當時結果正常。由於絕緣膠失效情況較罕見，港鐵將邀請獨立第三方專家及設備供應商共同調查原因，並已開始全面檢查全港鐵路網30多個同類型道岔組件。