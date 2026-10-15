4巴申加價 九巴+16% 城巴+17.7% 龍運+8.1% 嶼巴+9.8%

市民交通開支勢續上升！九巴、城巴、龍運巴士和新大嶼山巴士向政府申請加價。運輸及物流局表示，4間專營巴士公司今年4月先後提出加價，當中城巴(市區及新界)專營權提出17.7%加幅、九巴申請16%，嶼巴和龍運(九巴集團旗下)分別申請加價9.8%及8.1%，審批申請時會考慮營辦商財務狀況和市民負擔能力等，強調會做好把關。有立法會議員認為，政府應協助紓緩巴士公司加價壓力，長遠要靠非票務收益開源。

申加價巴士公司營運情況

去年1月加價的九巴、城巴(市區及新界)和嶼巴，以及3年前加價的龍運巴士，今年4月先後向政府申請加價。運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交文件指，專營巴士過去兩年日均錄得逾370萬乘客人次，比2023年的367萬有輕微增長，惟仍未回復疫情前日均392萬人次。當局預期營辦商的經營環境將繼續面對挑戰，如來自其他公共交通工具的競爭、因燃油供應鏈受影響導致油價持續高企、持續上升的營運成本和工資成本等。 申請加幅最高的城巴為17.7%，其去年加價後轉虧為盈，今年首半年意外率為每百萬行車公里4.89宗，較整體行業水平的3.27宗高。政府解釋部分歸因於其主要營運範圍為港島區，區內交通較繁忙及行人、路旁活動較頻繁。至於申請加價16%的九巴，去年稅後盈利為3.69億元，按年增加2.33億元，意外率為3.22宗，稍低於行業平均。

嶼巴本財年首3個月 稅後盈利跌約129% 當局稱，車用柴油牌價因今年中東戰爭在過去數月急升，對營辦商構成重大財政壓力及營運困難，各公司今年首3個月稅後盈利按年已下跌兩、三成，在戰事走勢未明下，油價或會繼續維持較高水平。文件提到，九巴、城巴(市區及新界)及龍運今年首6個月的稅後盈利，比去年同期減少介乎31%至55%，嶼巴今個財政年度首3個月更估計較上年度跌約129%。目前政府可利用隧道費基金減低批准加幅，但文件指城巴(市區及新界)已在過去的加價用畢其隧道費基金，九巴的亦預計2028年首季用罄。

城巴近7個月 支付1.2億額外燃油費用 九巴回應查詢指，燃油開支佔專營巴士服務經營成本很大比重，在沒有政府補貼下，即使九巴和龍運巴士實施各項成本控制措施，營運狀況仍無可避免受衝擊，期望政府盡快處理申請，讓巴士公司可持續和合理地營運和發展。城巴發言人稱，中東戰事爆發至今的過去7個月，共支付1.2億元額外燃油費用，造成重大財政壓力，又指自上次加價後各項營運成本均有上升，必須確保財務可持續性，以推進重置車廠、更新車隊等多項策略性發展，強調申請幅度已平衡市民對巴士服務需求及財務可持續性。

陳美寶：同樣重視市民負擔能力 運輸及物流局長陳美寶表示，政府非常重視專營巴士服務可靠性及營辦商財務可持續性，但另一方面同樣關注和重視市民的可負擔能力，強調政府會做好把關工作，包括考慮專營巴士行業未來營運情況、財務狀況、對市民影響等一籃子因素。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，各間公司今次申請加幅較大，政府應協助減低巴士公司加價壓力，「蝕本生意冇人做，亦會影響市民服務」，建議再推出短期油價補助；惟坦言短暫的紓緩「止咳但化唔到痰」，長遠要靠非票務收益開源，包括廣告、品牌合作等。交通事務委員會明日將開會討論加價事宜，當局稍後會向行政長官會同行政會議提交建議。