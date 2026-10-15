大圍赤膊大叔揮皮帶大戰擸櫈兩男　網民：日日MMA(有片)

近日網上幾乎每天都可看到有車廂或街頭MMA影片。網上昨日(14日)流傳一段影片顯示，晚上大圍一間粉麵店對開，有3名男子發生肢體衝突。令不少網民感慨：「香港日日MMA」。
社交平台Facebook群組「車cam L（香港群組）」14日流傳一段長約9秒影片，顯示在是大圍積富街和積信街交界一間粉麵店對發生打鬥，兩名男子分別持膠櫈及鐵櫈，夾擊一名赤膊赤腳的男子，赤膊男雖然寡不敵眾，但持一條疑似皮帶物體頑強抵抗，另一名白衣黑褲男子嘗試阻止他們但不果，場面混亂。期間附近有市民和食客圍觀或車輛駛經。影片未有交代確實拍攝時間及衝突起因。
網民：唔打交係咪唔得呀？
影片曝光後，不少網民都直言近日有不少打鬥片，笑言：「最近睇片都係阿叔、阿伯玩格鬥」、「飲返兩杯當然要做運動」，有人諷刺：「無處不隻揪，隻揪經濟」、「搏擊之城」、「亞太區MMA中心」、「亞洲格鬥之都」，亦有網民慨嘆：「香港日日MMA」、「點解晚晚都打交呀？唔打交係咪唔得呀？」、「又打」、「已經係新香港日常」。
警方表示，14日晚上9時38分接獲途人報案指，大圍積富街和積信街交界一間粉麵店有一名51歲男子因飲醉酒而大吵大鬧。警員到場了解，事主被送往威爾斯親王醫院接受檢查。警方正調查事主是否與網上流傳的打鬥影片有關。
警告：影片涉及暴力行為