藍田站一連兩日出兩事故　鄧家彪批港鐵訊息發放不到位

港鐵藍田站前日及昨日接連發生事故，15小時內觀塘綫列車服務兩度受影響。立法會議員鄧家彪今早(15日)在電台節目表示，事故發生後港鐵處理得不理想，包括向乘客講解及訊息發放不到位，港鐵過於依賴手機應用程式或即時新聞，忽視了藍田是一個老區，有不少長者及街坊無法接收此類電子資訊。

港鐵應交代會否視為一宗事件

鄧家彪續指，廣播位置失當，以藍田站A出口為例，僅在扶手電梯底部廣播令大批不知情市民繼續乘搭電梯下行，導致站內同一時間聚集大批人流，理想做法是將廣播範圍擴展至進入扶手電梯前的社區位置，而公布接駁巴士的地點亦不清晰，不少乘客當時不知道在哪裡乘搭，建議港鐵與區議員及關愛隊進行演習，預早調研定點，以便事故時能立刻通知居民前往接駁巴士點。另外，他質疑「特定周末安排免費乘車日」未必能回饋真正受影響的乘客。港鐵之前曾向特定乘客群作出補償，而今次兩宗事故的受影響乘客亦較為集中，加上港鐵未否定兩宗事故是否有關，他認為港鐵應交代會否視為一宗事件，從而有較高補償。