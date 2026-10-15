粵艇南下明首航5船獲批來港　海事處：115泊位足夠毋須設配額

王世發表示，海事處自本年度6月29日啟用全新的「電子業務系統」。截至本周初，已有23個個人或單位在系統登記戶口，並有300名船長通過有關香港水域知識考核。目前政府為訪港遊艇提供5個指定錨泊區，以40米長的遊艇為例，共可提供115個泊位，數目足夠，沒有需要有配額。若船隻心儀的錨泊區爆滿，處方會轉介並建議其他合適的停泊位置。

設有「電子圍欄」功能

王世發提到，海事處已引入「遊艇動態監察系統」，能夠實時掌握遊艇情況，防止錨泊區過度擠擁，而遊艇上的自動識別系統及無線電通話，有助處方監察遊艇去向及溝通。系統更設有「電子圍欄」功能，假如遊艇駛入限制區，或者船上的自動識別系統失效，監察系統便會向遊艇發出通知，提示採取相應措施，巡邏人員亦會前往提供協助，確保主要航道暢通，消除航行安全隱憂。

一視同仁加強巡邏本地及訪港遊艇

對於環保團體擔憂，大澳及大嶼山南錨泊區會影響中華白海豚及江豚棲息地，王世發回應指，在選址時已充分評估航道流量及海洋生態的影響。他又強調，海事處會一視同仁地加強巡邏本地及訪港遊艇，如發現有遊艇違法會執法，嚴重的話會檢控，如果遊艇離開了本港範圍，會通知內地相關監管機構再作跟進。