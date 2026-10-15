廉署調查：99.2%受訪者沒親身遇過貪污　創紀錄以來最高

廉政公署今日(15日)公布2025年周年民意調查結果。調查顯示，99.2%受訪者在過去一年內沒有親身遇過貪污，是有相關調查紀錄以來的最高百分比。此外，大部分受訪者表示若遇到貪污，會挺身舉報，反映廉潔文化植根香港，成為香港市民的重要核心價值。

廉署委託獨立研究機構，於今年3月至5月期間，以家訪形式為約1,500名市民進行有關民意調查。其中對貪污容忍度的調查結果顯示，以0分代表「完全不可以容忍」，10分代表「完全可以容忍」，受訪市民對貪污容忍度的平均分為0.3分，反映市民對貪污繼續抱持堅定的「零容忍」態度，堅決反對任何貪污行為。另外，調查亦顯示97.9%受訪者認為社會廉潔對香港發展重要，足見廉潔是社會珍視的重要核心價值，市民對廉署肅貪倡廉工作亦給予支持、肯定和充分信任。