百度「蘿蔔快跑」下周三辦公眾試乘活動　記者實測過迴旋處車速平穩

百度旗下自動駕駛車輛「蘿蔔快跑」，進行道路測試逾一年後，將於下周三（21日）起在東涌舉行為期兩周的全港首個自動駕駛車輛公眾試乘活動，預計可吸引逾1,000名市民參與體驗，並將於明日（16日）起在離島民政事務處免費派發540張實體門票。百度今日率先舉辦傳媒試乘體驗，《am730》記者亦參與乘坐，車內空間寬敞，座椅配備加熱及按摩等功能，行經迴旋處時平穩暢順，與真人駕駛無太大分別。 百度今日（15日）舉辦傳媒體驗活動，安排記者於東涌試乘「蘿蔔快跑」。體驗路線由東涌逸東邨1號停車場出發，途經松仁路及裕東路等，達東涌世茂喜來登酒店後折返，中途不設落客點。全程長約5.1公里，車程約15分鐘，行車最高時速限制為每小時50公里。

座椅設按摩加熱功能 螢幕調校冷氣溫度 《am730》記者亦參與體驗，車廂空間更寬敞，後座配備輕觸式屏幕，乘客可自行調節座椅角度、車廂空調溫度，並配備座椅加熱及按摩功能。車輛在行經迴旋處時過彎平穩，駕駛表現與真人駕駛無太大分別，整體過程安全順暢。基於現階段測試要求及安全考量，車內仍配備一名後備操作員，全程雙手須碰着軚盤，同時監控行車與路面情況。 公眾試乘活動活動由下周三開始至11月3日，預備最多8輛自動車供公眾試乘，料逾1,000人參與。自動車於每日下午2至6時，來回逸東邨至東涌世茂喜來登酒店，途徑松仁路、裕東路等，中途不設落客點，全程約5.1公里，車程約15分鐘，測試路段的車速上限為每小時50公里。

明起派發 540 張門票先到先得 現階段每部車輛僅限乘坐2名乘客，須年滿8歲以上、身高不可低於1.35米。市民可於明日（16日）起，到離島民政事務處領取實體乘車票，毋須實名登記，共540張乘車票，先到先得。 百度智能駕駛項目及商業發展高級經理黄文晞表示，東涌現時較多工程道路及水馬，沿途亦會有大型迴旋處等複雜路況。她強調自動駕駛系統已具備足夠的辨識與應對能力，為確保班次準時及應對突發狀況，團隊每日將部署多輛後備車輛待命。 她又指，團隊希望透過活動向公眾展示自動駕駛技術的安全與可靠性，希望於試乘活動期間收集市民意見，未來繼續改善技術，以及進一步推動自動駕駛普及。