跨境賣淫集團高鐵接送內地女來港，警派臥底搜證拘29人。

警方於前日(13日)及昨日(14日)進行打擊街頭賣淫活動，成功瓦解一個跨境賣淫集團，共拘捕8名骨幹成員及21名性工作者，他們年齡介乎18至71歲，其中18名性工作者持雙程證，其餘3人來自東南亞國家。
檢14萬現金及凍結70萬犯罪得益
警方較早前有見油麻地區有街頭賣淫活動，於是派出臥底探員在3個月前去搜集有關證據及情報，成功鎖定了賣淫集團骨幹成員及分工，包括安排性工作者到油麻地的唐樓處所進行非法賣淫活動，並為他們安排物資，幫「睇水」及在街上招攬客人等。經過進一步深入調查及情報分析後，警方前天(13日)採取拘捕行動，在區內搜查了多個處所，檢取避孕套、毛巾等消耗品之外，亦檢取約14萬元現金及凍結約70萬元犯罪得益，並成功拘捕8名骨幹成員及12名性工作者，12名性工作者的年齡介乎18至54歲，該20名被捕人暫時被扣留調查中。另外，西九龍刑事部聯同油尖警區特別職務隊及入境處昨日(14日)巡查多個黑點，再拘捕9名持雙程證的女子，她們現交由入境處跟進。
月入犯罪得益約100萬港元
警方相信該集團由本地人士操控，活躍於油麻地區一帶。集團分工非常仔細，首先會提供一站式服務操控多名持雙程證的中國籍女子，包括乘坐高鐵來港，再安排不同的唐樓單位作為住宿及賣淫處所，亦有集團成員會長期負責訂購消耗品及打理不同的賣淫處所，再向性工作者每天收取租金約500港元。集團亦有多名骨幹成員把風及在路邊招來嫖客，每一次性服務收取300港元至400港元不等。當性工作者完成每日工作後，亦需要將部份收入以現金方式分拆給不同集團成員，令集團從中獲取龐大利潤，他們月入的犯罪得益約100萬港元。警方進一步調查顯示，當骨幹成員收到性工作者的肉金後，會將現金再存入其他集團成員戶口，甚至是集團成員個人戶口作為清洗犯罪得益。