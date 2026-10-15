跨境賣淫集團高鐵接送內地女來港，警派臥底搜證拘29人。

警方於前日(13日)及昨日(14日)進行打擊街頭賣淫活動，成功瓦解一個跨境賣淫集團，共拘捕8名骨幹成員及21名性工作者，他們年齡介乎18至71歲，其中18名性工作者持雙程證，其餘3人來自東南亞國家。

檢14萬現金及凍結70萬犯罪得益

警方較早前有見油麻地區有街頭賣淫活動，於是派出臥底探員在3個月前去搜集有關證據及情報，成功鎖定了賣淫集團骨幹成員及分工，包括安排性工作者到油麻地的唐樓處所進行非法賣淫活動，並為他們安排物資，幫「睇水」及在街上招攬客人等。經過進一步深入調查及情報分析後，警方前天(13日)採取拘捕行動，在區內搜查了多個處所，檢取避孕套、毛巾等消耗品之外，亦檢取約14萬元現金及凍結約70萬元犯罪得益，並成功拘捕8名骨幹成員及12名性工作者，12名性工作者的年齡介乎18至54歲，該20名被捕人暫時被扣留調查中。另外，西九龍刑事部聯同油尖警區特別職務隊及入境處昨日(14日)巡查多個黑點，再拘捕9名持雙程證的女子，她們現交由入境處跟進。