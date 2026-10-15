港鐵開啟「香港故事」新篇章　呈獻和興白花油全港首間Pop Up店

港鐵今年開啟「香港故事2.0」新篇章，呈獻本地老字號「和興白花油」全港首間Pop-up店，將跨代回憶與本地創意帶進港鐵香港站。

是次期間限定店為期半年，企劃以和興白花油百周年為主題，將經典產品、品牌故事、限定聯乘及互動體驗匯聚於港鐵香港站。店內以品牌經典的綠白色調為設計靈感，採用墨綠配白色的復古配色，結合霓虹燈元素，營造既經典又新潮的打卡氣氛。

限定店出售全新和興白花油滾珠裝及精油滾珠棒，傳承白花油多年來的專業配方與經驗，打破傳統框架，為日常使用增添選擇；多款自家限量精品，包括手機掛繩及公仔鎖匙扣等，在店內首次公開發售，將熟悉的品牌元素融入潮流生活好物。