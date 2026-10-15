消委會《選擇》月刊告別紙本　將軍澳全新服務中心料明年下半年投入運作

沈朝暉指，《選擇》月刊自1976年創刊以來，始終堅持客觀公正與專業可靠的原則，持續為消費者提供多元化的產品測試與服務調查。為順應數碼化轉型趨勢，消委會已於去年1月起全面免費開放網上版，至今已累積吸引近2,000萬人次閱覽。此外，為紀念這一里程碑式的轉型，消委會將特別推出《選擇月刊精裝號》，精心集結過去600期的經典封面與具代表性的測試項目，供大眾收藏與回顧。

消委會昨出版第600期《選擇》月刊，同時亦為最後一期印刷版。消委會總幹事沈朝暉表示，《選擇》月刊將正式告別印刷時代，並預計於今年12月推出全新的《選擇》資訊通流動應用程式，繼續為市民提供消費資訊。

轄下服務中心調整

另外，她又提到，消委會對轄下的服務中心會有調整，包括在將軍澳政府合署籌建全新的多元化服務中心，不只能處理日常投訴，亦具舉辦消費者教育活動等功能，預計新中心將於明年下半年投入運作。至於現有的北角服務中心，因已運作20年，有緊急維修需要，因此在下月16日起暫時關閉，完成工程後會轉作消委會後勤辦工室。

若市民需要現場客戶服務，可前往尖沙咀的服務中心，消委會已加設兩個服務櫃台，確保整體客戶服務不受影響。她又鼓勵，消費者和商戶，盡量利用全新推出的「網上投訴處理平台」，更有效處理消費爭議。